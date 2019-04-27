"Мы такие же, как американцы". Михаил Федотов, депутат-единоросс с либеральным уклоном

Повадились ко мне ходить депутаты АрхГорДумы.
В этот раз на огонёк заглянул представитель «Единой России». Первый кстати, из этой фракции, до него были коммунист, лдпровец и эсер.
Вот он какой, Михаил Федотов. Родился в самом начале 80-х прошлого века в Североморске. Нетрудно догадаться, что из семьи военного, но не моряка, ракетчика. А у них жизнь цыганская и адрес не дом и не улица, могли и на Чукотку закинуть.
Но обошлось Архангельском. Чему Михаил откровенно рад, так как считает этот город для себя родным. Он – потомственный северянин, родители из Ненецкого округа. А бабушка, так вообще из раскулаченных крестьян, сосланная с Печоры ещё северней. Нет, не кулаки, просто крепкие хозяйственники с собственным домом и подворьем, способным прокормить большую семью без милостей от сельсовета, таких советская власть не любила. А ещё были они староверы, со своими взглядами на мораль и нравственность, просто полный комплект, чтобы быть репрессированными.
Михаил хорошо знает историю своей семьи, и к Сталину, да и к советской власти в целом, его отношение соответствующее. Об этом мы ещё поговорим.
Его детство прошло на Смольном Буяне, радом с железкой, которая всегда манила пацанов. В октябрятах состоял, но в пионеры не успел, его поколение как раз попало на границу социализма и капитализма. Да, семье непросто пришлось, всё-таки упёртые бюджетники, мама – преподаватель иностранных языков в техникуме. Процесс отвыкания от всеобщей опеки государства, залезающего чуть ли не тебе в постель, время, когда стало нужно думать за себя, сей путь не прост и многотруден. Но ведь прошли…
- Я вообще не понимаю тех людей, которые идеализируют то время, - говорит мой собеседник. - Особенно сталинское, хотя в нём они и не жили и даже родители не захватили. Почитайте Фёдора Абрамова, у него подробно написано, как жили крестьяне на севере. Моя бабушка полжизни работала за мифические трудодни, которые на стол не поставишь и детей ими не накормишь. У советских колхозников не было паспортов, почти крепостное право, когда в Англии уже играли «Битлз»… о чём тут говорить.
Я только киваю, здесь наши взгляды полностью совпадают.
После школы Михаил пошёл в строительный техникум, потом в АГТУ на «Земельный кадастр».
- Как-то скучно, - говорю, - мечтал когда-нибудь быть космонавтом или моряком дальнего плавания? Ну, хоть пограничником…
Михаил на секунду задумывается и отрицательно качает головой. По нему видно, он прагматик, рано почувствовал, какая модель работающая и с перспективами, а в какой сплошная романтика, которая еще неизвестно куда заведёт.
Кстати, он сразу обозначил, что не строитель, а именно предприниматель. Сейчас этот вид бизнеса актуален и приносит дивиденды, но Михаил Федотов морально готов переключиться на любую другую сферу деятельности, если будет интересно и перспективно.
Тут я замечаю в его биографии строку - в 2017 г. окончил курсы повышения квалификации в Японском центре в Санкт-Петербурге – филиале АНО «Японский центр по развитию торгово – экономических связей» по программе «Кайдзен в сфере производства». Ого, говорю, крутой международный опыт!
Мой собеседник пренебрежительно машет рукой:
- Мне больше в профессиональном плане дала программа МВА при МГУ.
- Но научился чему-нибудь у японцев?
- Они очень внимательно относятся к качеству производимой продукции. И постоянно прибираются на своём рабочем месте… просто бзик.
- То есть, нашей российской ментальности не подходит…
- Вот не люблю я разговоры про эту нашу особую ментальность! М ничем не отличаемся от американцев. Мы – европейцы, чтобы там не придумывали всякие почвенники. Мы не такие уж большие, как кому-то видится. Территория – да, огромная. А население? С Китаем или Индией не сравнить, США и те в два раза больше. А уровень жизни народа? А ВВП? Скромнее нужно быть. Конечно, у нас очень неудачная история – 70 лет советского эксперимента… через такое, кроме нас, никто больше не проходил. Работать нужно, развиваться… а не мериться…
Ну, что я могу сказать? Только согласиться.
Вообще, Михаил либерален для единоросса, ему бы в СПС какой. Но без крайностей.
Оказывается, он в партии с августа прошлого года, до этого был принципиально беспартийным. Как так, только вступил и уже прошёл по партийным спискам в ГорДуму, удивляюсь я. Но не всё так просто, сначала Михаил праймериз выиграл, без этого теперь никуда.
Федотов вполне сознательно шёл в городской парламент. Как предприниматель в области строительства, он часто общался с городской администрацией, и наблюдал, что с приходом Годзиша там появился другой настрой на работы. Ну, а ГорДума – необходимое демократическое звено между исполнительной властью и населением.
Участок работы Михаилу достался тот ещё – Маймакса, Бревенник, убитые посёлки лесозаводов. Собственно, мы первый раз и познакомились на теме закрытия единственной в населённом пункте общественной бани, которую депутату пришлось отстаивать.
- Увы, сетует Михаил, - приходится не только чиновникам, но и некоторым коллегам-депутатам объяснять, зачем нужны убыточные с точки зрения бюджета бани. Речь ведь не о релаксе, а о социальном инструменте, гигиене. Что делать, если нам достался в наследство от cоветской системы такой жилой фонд, где не предусматривались элементарные бытовые удобства… зато сколько было лозунгов о благе человека!
Сейчас ему приходится вникать во все тонкости управления городскими территориями. И не только ему:
- Ничего, мы быстро учимся!
С чем постоянно приходится сталкиваться, так это со скептическим отношением граждан к власти вообще.
- Все знают, что у города нет на многое денег. Поэтому и спрашивают – почему нет денег? Почему дороги в таком ужасном состоянии, почему нельзя расселить людей из аварийного жилого фонда? Ведь ясно, что закрывшиеся на окраинах предприятия вряд ли когда-нибудь возродятся. Значит, надо принимать принципиальное решение – расселять, построив новое современное жильё в другом, более подходящем и удобном с точки зрения экономики месте. Такое ни городу, ни области не потянуть, нужна серьёзная федеральная программа, если угодно, политическая воля. Тогда и бани для мытья не будут нужны… разве что отдохнуть в сауне после трудовой недели. В сегодняшней реальности людям, чтобы помыться, часто приходится ехать за несколько километров, кому это понравится?!
Задаю собеседнику вопрос, который всем люблю задавать – какой бы город он хотел для своих детей (у Михаила их двое). В идеальном варианте, он хотел бы Архангельск. Но, если найдут для себя что-то лучшее, это будет их выбором. Значит, папка недостаточно работал. Он в принципе за открытость границ и свободу перемещения.
Немного провокации. Напоминаю, что избиратели с подозрением относятся к коммерсантам-депутатам, мол, они идут в законодательную власть обделывать свои делишки.
Михаил пожимает плечами:
- Эта моя новая деятельность не то что даёт, наоборот, отнимает личное время, которого почти совсем не осталось. Мы, предприниматели, самостоятельные люди… кому-то разве хочется, чтобы представитель его интересов был хроническим безработным?
Затрагиваю такую горячую проблему, как хранение отходов.
Здесь у депутата Федотова твёрдая позиция – он против того, чтобы мусор сваливали в болото. И ещё ему неприятно, что в общественном сознании единороссы единодушно поддерживают точку зрения областного правительства… а это не так. Значит, недостаточно информации.
А мне всё мало:
- Опять же у народа есть мнение, что «мусорная» проблема сама собой разрешится вместе с отставкой губернатора Орлова…
- Очень поверхностное мнение. Я к Орлову нормально отношусь. Не раз присутствовал на его встречах с предпринимателями, он очень грамотно рассуждает. Да, сейчас ситуация острая… но надо понимать, что он, как губернатор, встроен в существующую систему, в ту же властную вертикаль. Придёт на его место другой, и его встроят. Это ещё одна проблема далеко не местного уровня.
- На чтение остаётся время?
- Совсем мало. Сейчас перечитываю «Котлован» Андрея Платонова. Ну и специальная литература по бизнесу.
- И как бизнес? (Федотов – депутат на неосвобождённой основе)
- Нормально… идёт работа.
Ну и славно.
Леонид Черток