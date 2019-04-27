Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Мы такие же, как американцы". Михаил Федотов, депутат-единоросс с либеральным уклоном

Повадились ко мне ходить депутаты АрхГорДумы.

В этот раз на огонёк заглянул представитель «Единой России». Первый кстати, из этой фракции, до него были коммунист, лдпровец и эсер.

Вот он какой, Михаил Федотов. Родился в самом начале 80-х прошлого века в Североморске. Нетрудно догадаться, что из семьи военного, но не моряка, ракетчика. А у них жизнь цыганская и адрес не дом и не улица, могли и на Чукотку закинуть.

Но обошлось Архангельском. Чему Михаил откровенно рад, так как считает этот город для себя родным. Он – потомственный северянин, родители из Ненецкого округа. А бабушка, так вообще из раскулаченных крестьян, сосланная с Печоры ещё северней. Нет, не кулаки, просто крепкие хозяйственники с собственным домом и подворьем, способным прокормить большую семью без милостей от сельсовета, таких советская власть не любила. А ещё были они староверы, со своими взглядами на мораль и нравственность, просто полный комплект, чтобы быть репрессированными.

Михаил хорошо знает историю своей семьи, и к Сталину, да и к советской власти в целом, его отношение соответствующее. Об этом мы ещё поговорим.

Его детство прошло на Смольном Буяне, радом с железкой, которая всегда манила пацанов. В октябрятах состоял, но в пионеры не успел, его поколение как раз попало на границу социализма и капитализма. Да, семье непросто пришлось, всё-таки упёртые бюджетники, мама – преподаватель иностранных языков в техникуме. Процесс отвыкания от всеобщей опеки государства, залезающего чуть ли не тебе в постель, время, когда стало нужно думать за себя, сей путь не прост и многотруден. Но ведь прошли…

- Я вообще не понимаю тех людей, которые идеализируют то время, - говорит мой собеседник. - Особенно сталинское, хотя в нём они и не жили и даже родители не захватили. Почитайте Фёдора Абрамова, у него подробно написано, как жили крестьяне на севере. Моя бабушка полжизни работала за мифические трудодни, которые на стол не поставишь и детей ими не накормишь. У советских колхозников не было паспортов, почти крепостное право, когда в Англии уже играли «Битлз»… о чём тут говорить.

Я только киваю, здесь наши взгляды полностью совпадают.

После школы Михаил пошёл в строительный техникум, потом в АГТУ на «Земельный кадастр».

- Как-то скучно, - говорю, - мечтал когда-нибудь быть космонавтом или моряком дальнего плавания? Ну, хоть пограничником…

Михаил на секунду задумывается и отрицательно качает головой. По нему видно, он прагматик, рано почувствовал, какая модель работающая и с перспективами, а в какой сплошная романтика, которая еще неизвестно куда заведёт.

Кстати, он сразу обозначил, что не строитель, а именно предприниматель. Сейчас этот вид бизнеса актуален и приносит дивиденды, но Михаил Федотов морально готов переключиться на любую другую сферу деятельности, если будет интересно и перспективно.

Тут я замечаю в его биографии строку - в 2017 г. окончил курсы повышения квалификации в Японском центре в Санкт-Петербурге – филиале АНО «Японский центр по развитию торгово – экономических связей» по программе «Кайдзен в сфере производства». Ого, говорю, крутой международный опыт!

Мой собеседник пренебрежительно машет рукой:

- Мне больше в профессиональном плане дала программа МВА при МГУ.

- Но научился чему-нибудь у японцев?

- Они очень внимательно относятся к качеству производимой продукции. И постоянно прибираются на своём рабочем месте… просто бзик.

- То есть, нашей российской ментальности не подходит…

- Вот не люблю я разговоры про эту нашу особую ментальность!  М ничем не отличаемся от американцев. Мы – европейцы, чтобы там не придумывали всякие почвенники. Мы не такие уж большие, как кому-то видится. Территория – да, огромная. А население? С Китаем или Индией не сравнить, США и те в два раза больше. А уровень жизни народа? А ВВП? Скромнее нужно быть. Конечно, у нас очень неудачная история – 70 лет советского эксперимента… через такое, кроме нас, никто больше не проходил. Работать нужно, развиваться… а не мериться…

Ну, что я могу сказать? Только согласиться.

Вообще, Михаил либерален для единоросса, ему бы в СПС какой. Но без крайностей.

Оказывается, он в партии с августа прошлого года, до этого был принципиально беспартийным. Как так, только вступил и уже прошёл по партийным спискам в ГорДуму, удивляюсь я. Но не всё так просто, сначала Михаил праймериз выиграл, без этого теперь никуда.

Федотов вполне сознательно шёл в городской парламент. Как предприниматель в области строительства, он часто общался с городской администрацией, и наблюдал, что с приходом Годзиша там появился другой настрой на работы. Ну, а ГорДума – необходимое демократическое звено между исполнительной властью и населением.

Участок работы Михаилу достался тот ещё – Маймакса, Бревенник, убитые посёлки лесозаводов. Собственно, мы первый раз и познакомились на теме закрытия единственной в населённом пункте общественной бани, которую депутату пришлось отстаивать.

- Увы, сетует Михаил, - приходится не только чиновникам, но и некоторым коллегам-депутатам объяснять, зачем нужны убыточные с точки зрения бюджета бани. Речь ведь не о релаксе, а о социальном инструменте, гигиене. Что делать, если нам достался в наследство от cоветской системы такой жилой фонд, где не предусматривались элементарные бытовые удобства… зато сколько было лозунгов о благе человека!

Сейчас ему приходится вникать во все тонкости управления городскими территориями. И не только ему:

- Ничего, мы быстро учимся!

С чем постоянно приходится сталкиваться, так это со скептическим отношением граждан к власти вообще.

- Все знают, что у города нет на многое денег. Поэтому и спрашивают – почему нет денег? Почему дороги в таком ужасном состоянии, почему нельзя расселить людей из аварийного жилого фонда? Ведь ясно, что закрывшиеся на окраинах предприятия вряд ли когда-нибудь возродятся. Значит, надо принимать принципиальное решение – расселять, построив новое современное жильё в другом, более подходящем и удобном с точки зрения экономики месте. Такое ни городу, ни области не потянуть, нужна серьёзная федеральная программа, если угодно, политическая воля. Тогда и бани для мытья не будут нужны… разве что отдохнуть в сауне после трудовой недели. В сегодняшней реальности людям, чтобы помыться, часто приходится ехать за несколько километров, кому это понравится?!

Задаю собеседнику вопрос, который всем люблю задавать – какой бы город он хотел для своих детей (у Михаила их двое). В идеальном варианте, он хотел бы Архангельск. Но, если найдут для себя что-то лучшее, это будет их выбором. Значит, папка недостаточно работал. Он в принципе за открытость границ и свободу перемещения.

Немного провокации. Напоминаю, что избиратели с подозрением относятся к коммерсантам-депутатам, мол, они идут в законодательную власть обделывать свои делишки.

Михаил пожимает плечами:

- Эта моя новая деятельность не то что даёт, наоборот, отнимает личное время, которого почти совсем не осталось. Мы, предприниматели, самостоятельные люди… кому-то разве хочется, чтобы представитель его интересов был хроническим безработным?

Затрагиваю такую горячую проблему, как хранение отходов.

Здесь у депутата Федотова твёрдая позиция – он против того, чтобы мусор сваливали в болото. И ещё ему неприятно, что в общественном сознании единороссы единодушно поддерживают точку зрения областного правительства… а это не так. Значит, недостаточно информации.

А мне всё мало:

- Опять же у народа есть мнение, что «мусорная» проблема сама собой разрешится вместе с отставкой губернатора Орлова…

- Очень поверхностное мнение. Я к Орлову нормально отношусь. Не раз присутствовал на его встречах с предпринимателями, он очень грамотно рассуждает. Да, сейчас ситуация острая… но надо понимать, что он, как губернатор, встроен в существующую систему, в ту же властную вертикаль.  Придёт на его место другой, и его встроят. Это ещё одна проблема далеко не местного уровня.

- На чтение остаётся время?

- Совсем мало. Сейчас перечитываю «Котлован» Андрея Платонова. Ну и специальная литература по бизнесу.

- И как бизнес? (Федотов – депутат на неосвобождённой основе)

- Нормально… идёт работа.

Ну и славно.

Леонид Черток

26 май 08:25 | : Горячая тема / Политика / Жизнь

Видеозал


Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
Администрация города Архангельска приносит извинения участникам сорванного мероприятия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2019 (190)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)

Деньги


все материалы
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20