Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Небо в алмазах. Правительство Архангельской области обещает взять "в долю" жителей Урдомы

Ситуация в Ленском районе Архангельской области, связанная с планами строительства мусорного полигона, продолжает оставаться напряженной. Общественность кричит, что не допустит на свою территорию подмосковные объедки.

Правительство Архангельское области через свой официальный сайт оповестило недовольных, что всё не просто так, что у района появился серьезный инвестор… просто он раньше предпочитал оставаться в тени - участок у станции Шиес площадью 56 гектаров, согласно публичной кадастровой карте, в 1996 году был передан в долгосрочную аренду до 2056 года железнодорожникам. РЖД как хозяйствующий субъект в июле этого года передали свои земли в субаренду государственному бюджетному учреждению города Москвы "Автомобильные дороги" департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы, которое и ведет сегодня там хозяйственную деятельность.

Небо в алмазах обещает и заместитель главы региона Евгений Фоменко, брошенный на «мусорную» тему – «Здесь планируется создание промышленной зоны, включающей производство стройматериалов, глубокую переработку древесины, переработку отсортированных твердых коммунальных отходов из города Москвы, а также из Ленского района. На данный момент происходит предварительная проработка проекта потенциальными инвесторами. В августе планируется провести изыскания, исследования почвы и грунтовых вод, в середине сентября - предварительная презентация проекта».

Конкретно жителям района обещается 200 дополнительных рабочих мест, всесторонне обсуждение и полную прозрачность проекта.

Напомним, что ранее Совет депутатов от имени жителей Урдомского направил губернатору Архангельской области Игорю Орлову письмо-обращение, в котором указано, что жители выступают против строительства данного объекта на территории района.

Наблюдатели полагают, что региональные чиновники вняли совету главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока, высказанного им в последних Итогах недели – пригласить местных жителей в долю по доходам от хранения привозного мусора: «Может, раскрыть жителям Урдомы эту коммерческую тайну и обещать делиться? Глядишь, всё и успокоится».

16 август 11:15 | : Горячая тема / Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (130)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20