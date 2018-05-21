Архангельская область: Пенсион, Палкины, "Яблоко"... и другая "мусорная политика"

Вернулся из отпуска – воздух как будто наэлектризован выборами.

Не у всех, конечно, у тех, кто сеет и жнёт на этом поле.

Интрига ясна – удастся ли «Единой России» слегка (хотя бы) приглушить негативный фон от готовящейся пенсионной реформы. Слишком заманчивая тема, когда всё (почти) общество «против», «за» только партия власти. Причём много раза осмеянная за вопиющий (моя оценочная категория) идиотизм депутат от Крыма Поклонская становится у вчерашних хулителей чуть ли не символом борьбы с партийной монополией. И никому в голову не приходит, что это лишь маленькая часть большого сценария по претворению в жизнь непопулярного, но вынужденного решения… ну да, не все же ВГИК заканчивали.

Кстати, ещё одна проблема уже местного уровня – организация свалок (полигонов ТБО) для подмосковного мусора. Похоже, это вопрос решён на уровне федерального центра. Отдуваться поручено чиновникам из администрации области, так как на местах народ готов за дреколья браться. ЕР пока на эту тему ни гу-гу, но в обществе это воспринимается как молчаливое одобрение. И я не минуты не сомневаюсь, что те же коммунисты не преминут высказать – а вот при нас мусора вообще не было, без остатка всё доедали и до больших дыр донашивали.

А как оправдываться, если придётся, будут? Лично я могу рассказать одну историю. Во время моей работы на штаб Путина в Красноярском крае туда обратился глава одного закрытого города (из тех, что под номером) с просьбой пролоббировать на думском уровне хранение иностранных отработанных ядерных отходов на территории его ЗАТО, за это он обещает организовать почти стопроцентное голосование за нашего кандидата.

Мы покрутили пальцем у виска:

- Так вредно же!

- Зато как выгодно…

…и бывший инженер, вовремя переквалифицировавшийся в предпринимателя, показал нам расчёты, из которых вытекало, что его городок будет жить богаче любого Абу-Даби, если примет на хранение чужую урановую дрянь. И жители готовы на это, хотя в подобных наукоградах уборщицы щёлкают интегралы, что кедровые орешки.

Не знаю, что из этой затеи получилось… кажется, ничего. Но сам факт – всё дело в оплате. Может, раскрыть жителям Урдомы эту коммерческую тайну и обещать делиться? Глядишь, всё и успокоится.

Ну, а в общем и целом коллеги из других изданий жалуются на ленивые выборы, тоскуют по временам, когда Моисеев (Серёжа) не был танцором, а Дима (Юрков) обещал проставиться. К слову, на то же самое жалуются и представители политических партий – слишком много ограничений по предвыборной рекламе по сравнению с прошлыми годами. Увы, в кинематографе похожая ситуация – ни покурить теперь в кадре, ни от души поматериться.

Но есть забавные моменты. Например, когда-то лично автору пеняли в департаменте информации - ты на Ефремова работаешь, а жена твоя его мочит… у нас такого ещё не бывало. Не бывало, так будет – сын депутата Госдумы из «Единой России» Андрея Палкина Павлуша идёт на местные выборы от «Родины». Представляете подобную сцену при коммунистах… вся семья бы в ГУЛАГе парилась. А сейчас сам Фортыгин (старейшина-единоросс) гордо объявляет - «В стране свобода убеждений, и, как говорится, сын за отца и отец за сына не отвечает». Вместо того, чтобы дать депутатское поручение отцу примерно выдрать отступника. Что это, внутрипартийный бардак или политический плюрализм? Теряюсь в определениях…

Из сюрпризов этой избирательной кампании – до выборов по городу допущена партия «Яблоко», подбитая на излёте по выборам в областное Собрание, что-то там с подписями. С одной стороны, это самый простой и действенный способ отсечь неугодных, а кого надо пропустить (в своё время мы на выборах подмосковного губернатора подписи нагло купили у одной сговорчивой партии, чей кандидат не участвовал… проверяющие подлинность лишь понимающе улыбнулись). С другой… много ли прохожих на улице сегодня помнят, о чём это «Яблоко» и с чем его едят? Особенно молодёжь.

А если и помнят, то в связи с последними госдумовскими выборами. Тогда под флагом Явлинского выступал скромняга Чураков, сам себя окрестивший «единственно профессиональным поморским политологом» и автором концепции развития Архангельской области (губернатор Орлов долго по этому поводу смеялся). Всё это можно было отнести к слабостям пожилого человека… если бы не постоянно вылетавшее из его уст определение «Россия – стран-изгой». Что даже для меня, убеждённого космополита, звучит вызывающе обидно.

Андрюшу на эти выборы не пригласили (хватит, порезвился). Набрали других. Читаю список, опубликованный на портале архангельского Горизбиркома. В выходных данных – безработный… временно неработающий… пенсионер… домохозяйка… Через одного… да что я, гораздо чаще! Вот такая компания неудачников. И один партийный кошелёк – директор Плесецкой нефтебазы… хотя тоже наёмный менеджер, откуда у него деньги, если не подворовывает.

Вообще-то «Яблоко» среди столичного политического бомонда всегда считалось партией мнсов и завлабов-неудачников. Умеющих только критиковать, желающих всяческих демократических свобод, но не желающих брать на себя ответственность и не умеющих зарабатывать деньги (за редким исключением). То ли социализм со свободой слова и многопартийностью, то ли капитализм с уравниловкой… короче, небывальщина.

Но Архангельское региональное отделение, по-моему, всех переплюнуло своим кадровым набором… как будто на лавочках Набережной искали кандидатов. В то время как коллеги-журналисты вывели формулу, по которой теперь в цене не пиар, а узнаваемость - «Я этого кандидата знаю, за него и проголосую». Ну, и какие шансы тогда у этих безработных пенсионеров?

А жаль! Архангельским выборам очень бы пошла либеральная партия… от всяких «Коммунистов России» зубы ломит.

Леонид Черток