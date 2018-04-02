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Архангельская область: Зачем им "Родина"? Откровения кандидатов от партии патриотов

И о партийной жизни.

На минувшей неделе АРО партии «Родина» ошарашила всех списком своих кандидатов на осенние выборы. Ставка на блогеров и обиженных из других партий, конечно, модный тренд, но не до такой же степени! И то, в итоговом списке не оказалось ни Андрея Аннина, чьё гарантированное депутатство нагло отобрала «Единая Россия» (видимо, не предложив достойную компенсацию), ни Сергея Юрковского, которому явно не хватает драйва в жизни после выхода в отставку (человек много лет боролся с наркотиками). Видно, посчитали для себя западло.

От «Родины» давно пахнет… бедностью (не сказать, нищетой). И на федеральном уровне (за ней не видно ни одного хотя бы маленького ходорковского), и на региональном (а как ещё объяснить феномен Гусейна Алиева). Настолько неприкрыто, что даже партийный список состоит из одного кошелька – Павла Палкина. Вы спросите – как же Папылев, как же Кожин, неужели в раз обеднели? А я в чужих карманах не считаю.

Зато представляю, из каких соображений глава местных «родинок» Игорь Кузнецов от выборов к выборам зазывает в свои ряды журналистов. Из элементарной экономии – у них есть свои ресурсы для предвыборной агитации. Вошли в моду блогеры – давай и блогеров в одну кучу. Вдруг центральный политсовет оценит активность… вдруг у политсовета деньги появятся на поддержку регионов. Мило до наивности…

Если с АРО всё более-менее понятно, то на хрена это нужно людям?! Решил не выдумывать и спросить у знакомых из списка кандидатов.

Очаровательный блогер Елена Горяшина («Вольное дело») с женской непосредственностью ответила – «в депутаты хочется, не была ещё». На моё удивлённое – «но зачем от «Родины»?!», кокетливо – «да я всегда не ко двору». Да уж, особенно к скотному.  

Ещё один вольноделец Николай Прокофьев («Архсвобода») не стал лукавить – «хочу засадить поглубже шпильку «Единой России». Цели и задачи «Родины» он не знает, пиарить партию на своём ресурсе не собирается… но шороха наведёт. Николай по жизни армагедонец… я в него верю.

Большой специалист по перемене политических взглядов Михаил Силантьев заявил, что будет решать местные проблемы, никак с идеологией не связанные. И вообще, «дерусь, потому что дерусь». Я попросил подробности, и он прислал целый манифест:

«Не каждый сможет ответить сразу на такой вопрос… (зачем идешь на выборы от «Родины»). Сложно… Но попробую.

Зачем вообще я что-то делаю для людей? Для чего я расходую своё время, энергию и средства – помогая, отстаивая, уча? Причём все, кто ко мне обращался, знают – денег я за свою помощь обычно не беру, да и нет их чаще всего у тех, кто только собирается открыть своё дело, кто хочет реализовать себя в сельском хозяйстве, кто работает с дачниками…

Зачем я участвую в выборах, зная, что сегодня победить можно лишь если ты купишь голоса всяких хануриков – от 300 рублей за галочку в бюллетене? Нормальные люди ведь на выборы ходить отказываются… К тому же участие в выборах – это всегда ушаты с помоями, незаслуженно выливаемые на головы участников разными анонимными всезнайками и псевдоэкспертами…

Простые и логичные вопросы, на которые ответить сложно… «Дерусь – потому что я дерусь» - так говорил Портос, и мой ответ примерно таков же. Я не могу иначе, а потому и делаю всё это. Я считаю, что выступать с предложениями и обличениями наших недостатков и при этом не пытаться их лично устранить, став частью представительной власти, невозможно. Да, я романтик и слишком экстравагантен этим в наше циничное время, но измениться не могу. А потому и штурмую практически недостижимую высоту, ибо живу по принципу – «делай, что должно, и будь, что будет!».

Почему именно Родина? И тут всё просто. Больше нет других вариантов! У нас в области есть лишь 5 партий, которые могут принять участие в выборах всех уровней без процедуры сбора подписей – преодолеть которую практически никому невозможно. Но все 4 парламентских – это близнецы-братья, не зря их так хвалит нынешний губернатор, не зря они дружно поддерживают друг друга в облСобре и в муниципалитетах. И лишь на выборах артистически размежёвываются друг от друга, не забывая всё так же ласкаться за закрытыми дверями… Да – Родина партия маленькая, да – и у неё есть слабые места. Но пусть покажут – кто здесь у нас без греха?

И я считаю, что эта маленькая партия вполне может вырасти в нечто большее благодаря нашей поддержке. Мы собрали под общим флагом Родины много разных людей – главным мерилом для них выступило неравнодушие. Если ты неравнодушен к своему двору, к своему городу, району, к своей отрасли или предприятию, то, как правило, ты человек известный – пускай и не повсеместно – а хотя бы в своём микрорайоне, в компании или группе соцсетей. И именно там мы нашли наших кандидатов – с кем-то знакомы давно, кого-то порекомендовали друзья, кто-то сам предложился… Наша команда сегодня – самая заметная. У какой из партий есть столько же ярких личностей? При этом более десятка известных людей не успели собрать все нужные документы – большинство из них мы постараемся выдвинуть в муниципалитеты.

Мы живём в несовершенном мире – в котором есть и белое, и чёрное, есть разные люди и разные мнения, есть отличные друг от друга варианты решений в наших ситуациях, но нет ничего заранее установленного и истинного. Есть только одно – вечное стремление человека менять свой мир к лучшему. Мы собрали команду тех, кто хочет это делать. Не факт, что кто-то из нас не ошибается. Всё возможно. Но мы пытаемся. И тем отличаемся от остальных.

Вот поэтому я благодарен Родине – вот поэтому она нужна мне, а я – ей. Мы хотим сделать нашу Родину действительно нашей.

А хотят ли этого остальные – спросите их сами».

Тут бы и остановиться… но автор подумал, что не хватает ещё одного альтернативного мнения. Человека, который принципиально не идёт на выборы от «Родины», и вообще ни от кого.

И спросил я коллегу Азовского- а чего же ты, гад такой?! И Азовский мне ответил:

«Почему я не пошёл в депутаты от «Родины»? По той же причине, по какой не пошёл и в депутаты от остальных партий. Мне предложения были от всех пяти участников парламентского процесса, включая и матерь всех политических партий. Всем сказал «экскьюзьми».

Я понимаю коллег по «Вольному делу» Елену Свет-Горяшину и глубоко обожаемого Прокофьева. Я даже понимаю Ивана Новикова. Они не были депутатами.

Я был депутатом самого забористого, самого драйвого и самого интересного – четвертого созыва. Я не просто вижу деградацию парламентаризма, я её чувствую. Из парламента ушли эмоции, ушли дискуссии, ушла мысль…

… ушла жизнь, как покинула она тело Тутанхамона в свое время. Он лежит забальзамированный, со сложенными руками на грудине, в саркофаге. В каирском музее.

Что мне делать внутри чучела Тутанхамона? Нечего. От областного Парламента осталась оболочка. Она как царские одеяния фараонов – она нынче роскошная, с позолотой, бархатом, дорогими побрякушками типа навороченной электронной системы, баннеров на фоне которых произносят свои пустые речи перед ими же проплаченными СМИ депутаты.

Зачем мне влезать в саркофаг?

Я физически ощутил исход жизни из Собрания. Ибо, был внутри организма живого и как журналист видел его отмирание в течении последующих двух созывов. Уверен, что в седьмом созыве ничего не оживет.

Мне нечего делать среди селедок, стерлядок и прочих рыб, которые устремились в образовавшуюся пустоту. Поясню, что объявленное омоложение, тренды, засилье барыг изгнало старшее поколение политиков из парламентаризма. Изгнало политиков в принципе…

Остались либо пройдохи-барыги, у которых бегают глазки в поисках жирных ломтей бюджета, либо молодые параньи-карьеристы – «кирюши», «кати» и прочие.

С первыми говорить не о чем. Вторым говорить не дано.

Скучно в безмолвном царстве рыб, микробов, саркофагов.

Парламент стал декорацией.

И самое главное, почему я никуда не пошёл. Я – главный редактор популярной общественно-политической газеты и общественного политического интернет-СМИ. Ключевое словосочетание ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СМИ.

Такое СМИ (в отличии от пиар-приложений и рекламных СМИ) должно быть над партийным. Наше СМИ открыто для всех партий, которым есть что сказать кроме бла-бла-бла заочным образом.

Мы работаем и с «Единой Россией», и с КПРФ, и с ЛДПР. До того, как она скурвилась, слилась и умерла – работали со «Справедливой Россией». До того, как грязный бизнесмен Алиев купил «Родину», мы работали и с ней.

Мы открытая площадка для всех партий. Во многом потому, что журналисты издания и главный редактор не имеют обязательств, в том числе и личных.

Вы спросите, а как раньше Азовский был депутатом от ЛДПР и возглавлял газету. Отвечу…

Времена были другие. Внутри Парламента и внутри фракций была демократия, плюрализм. Я мог послать к черту руководителя фракции и прямо в зале солидаризироваться с другими фракциями. И это было нормально.

Теперь сами же депутаты ограничили себя в свободе – напринимали регламентов и такое невозможно. Партии – это теперь как военизированные формирования – или ты принимаешь мнение руководства (часто в Москве), или ты «какашка».

Мне так противно, дискомфортно, невозможно. Противно.

Я, когда бываю в путешествиях – первым делом иду в зоопарки. Особенно в Азии люблю зоопарки. Любимый на Шри Ланке, в Коломбо - там большие вольеры, и ограды доступные. Можно мило посмотреть, как трутся друг о дружку медведи, игриво прыгают тигрищи, буйно ведут себя петухи, лениво переглядываются павианы.

Это интересно для меня. Я люблю это смотреть, наблюдать за этим, даже анализировать. НО…

Мне совершенно не хочется, залезать в вольер и проводить время с медведями, тиграми, обезьянами и петухами».

После всего вышесказанного, автору Итогов только и остаётся, что отползти в сторону. Что он и делает с удовольствием… (его-то самого давно никуда не зовут)

Леонид Черток

08 июль 08:17 | : Горячая тема / Политика

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