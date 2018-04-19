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Судну лед не по зубам. Фирма из Татарстана собирается судиться с мэрией Архангельска за полмиллиарда

Как мы уже сообщали, пассажирские суда проекта А-217 (ледового класса), построенные Зеленодольским заводом имени Горького для администрации города Архангельска, не пригодны для самостоятельной эксплуатации на речных маршрутах города в зимнее время.

Претензии приемной комиссии были связаны с силовыми установками, автоматикой, с оснащением судов соответствующими трапами. Кроме того, для эксплуатации этих теплоходов потребовалась поддержка буксиров, которые должны проводить околку судов перед рейсами, сопровождать их во время переходов по ледовым каналам и помогать при швартовке к пассажирским причалам, что очень серьезно увеличивает расходы на эксплуатацию.

Администрация Архангельска дала поставщику техники второй шанс, но судна не прошли и второго испытания. После чего пришлось отказаться от условий лизинга.

Напомним, цена контракта на финансовую аренду двух ледовых катеров составила бы 576,9 миллиона рублей.

Как сообщает информагентство «Регион 29» с ссылкой на главу администрации областной столицы Игоря Годзиша, компания ООО «ВолгаТатСудоремонт» собирается судиться с Архангельском.

Ну-ну, флаг в руки, ветер в спину...

09 июль 12:34 | : Экономика / Скандалы

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