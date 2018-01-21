Судам из Татарстана архангельский лед оказался "не по зубам". Не выбросить бы деньги на ветер...

Пассажирские суда проекта А-217 (ледового класса), построенные Зеленодольским заводом имени Горького для администрации города Архангельска, не пригодны для самостоятельной эксплуатации на речных маршрутах города в зимнее время. Такой вывод сделала городская комиссия по приемке речных судов после испытаний катеров, проведенных в конце января, сообщает «Коммерсант». Для эксплуатации теплоходов требуется поддержка буксиров, которые должны проводить околку судов перед рейсами, сопровождать их во время переходов по ледовым каналам и помогать при швартовке к пассажирским причалам.

По данным федерального издания, два пассажирских судна с заводскими номерами 231, 232 были построены татарским судостроительным предприятием еще в 2014 году, после чего их доставили заказчику. Однако тогда сделка не была закрыта. Возможно, из-за смены власти в городе, Виктор Павленко перешел на работу в Совфед, а его место занял Игорь Годзиш, ранее работавший на судостроительном заводе «Севмаш»… отсюда, по мнению наблюдателей, и особое отношение к подобным вопросам.

И все-таки принципиальное решение о покупке судов было принято. К концу прошлого года из-за невозможности разом выплатить из бюджета всю сумму стоимости судов к сделке в качестве лизингодателя привлекли ООО "ВолгоТатСудоремонт", аффилированное с заводом-производителем теплоходов. Представители муниципалитета обосновывали закупку бюджетной экономией: ежегодно администрация выделяет по 100 млн рублей на буксирное обеспечение речных пассажирских перевозок: в весеннее и осеннее время обычные пассажирские суда не могут ходить по битому льду, что вызывало массу нареканий в обществе, а интернет пестрел «картинками ужаса» - люди добираются на свои острова чуть ли не по открытой воде аки посуху. Суда ледового класса из Татарстана должны были удешевить стоимость перевозок.

Увы, результаты январских испытаний не удовлетворили заказчика. Как утверждает упомянутое издание, руководитель департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Архангельска Петр Чечулин 8 февраля издал приказ "Об одностороннем отказе от исполнения контракта". Основанием стала "невозможность эксплуатации имущества в соответствии с его назначением и техническим заданием".

Впрочем, как будто достигнута договоренность о проведении дополнительных испытаний в период весеннего ледохода. Главное, чтобы миллионы, которые пойдут на дорогостоящую покупку, не были выброшены на ветер.

Наблюдателей смущает одно – почему данная новость появилась на страницах федерального издания, а не на интернет-портале городской администрации…

(на фото: веселенький дизайн проекта А-217)