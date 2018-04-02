Кадровый голод на Севмаше - чем завлечь иногородних?

Севмаш буквально задыхается без специалистов с высшим образование, жалуется пресс-служба оборонного предприятия с ссылкой на руководителей производства.

Нужны специалисты по кораблестроению, вооружению, ядерным установками и пр. Общий дефицит кадров – более 200 человек.

Отметим, что уже и сварщики получают высшее образование, профильный факультет открыт при САФУ, куда вошел Севмаш-ВТУЗ, таковы вызовы времени.

Предприятие пытается привлекать на работу иногородних студентов. Сейчас в его цехах работают практиканты из Санкт-Петербургского морского технического университета, «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, Севастопольского университета, Белгородского технического университета им. В.Г. Шухова, Нижегородского технического университета им. Р. Е. Алексеева, а также с МГТУ имени Н. Э. Баумана

Впрочем, нет никакой гарантии, что они вернутся когда-нибудь в Северодвинск в ранге молодых специалистов с дипломом, известны только единичные случаи. Стоит признать, что город-завод растерял свою привлекательность для иногородних после снятия режима закрытости и общего преодоления товарного дефицита.

Напомним, что на том же Севмаше проходит эксперимент по созданию стройбата нового образца – научно-производственной роты из солдат-срочников.