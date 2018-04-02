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Стройбат возвращается? Опыт северодвинского "Севмаша"

Впрочем, речь идет не о строительстве генеральских дач (по сведениям редакции, на таких работах до сих пор используют солдат-срочников из вполне боевых частей).

Раньше сотрудники секретных предприятий, работающих на оборонку (почтовые ящики), получали бронь от военного призыва. На северодвинском «Севмаше» задумались – почему бы не совместить приятное с полезным? Вот, как это выглядит…

«Регион29»:

Молодых бойцов первой научно-производственной роты в регионе набрали из числа выпускников Северодвинского техникума судостроения и машиностроения. 

Многие из них уже трудились на «Севмаше», но перед тем, как приступить к работе на производстве в рамках службы, им предстоит пройти курс молодого бойца в учебном центре подготовки младших специалистов объединённого учебного центра ВМФ. На главном судостроительном предприятии Поморья новобранцы смогут поучаствовать в строительстве атомных подводных крейсеров. 

— «Севмаш» имеет производственную программу и загружен как минимум до 2027 года. Задачи стоят грандиозные, людей не хватает. План набора персонала — ежегодно более тысячи основных производственных рабочих. Поэтому мы очень заинтересованы в специалистах, которые работали у нас и сейчас будут продолжать работать и служить, а затем, получив опыт и повысив квалификацию, останутся на предприятии, ­– подчеркнул заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ПО «Севмаш» Владимир Сыродубов.

Северодвинск — первопроходец в плане создания научно-производственных рот в России. По стране их всего две: аналогичная функционирует в Туле.

Наблюдатели надеются, что бойцам научно-производственных рот сохранят значительную часть зарплаты (за вычетом расходов на обмундирование-питание), выплачивоемой им до призыва.

А то опять какое-то рабство получается…

04 июль 12:01 | : Экономика

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