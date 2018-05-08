Архангельск-Ашдод: Назло антисемитам

Перспективы развития взаимоотношений между городами-побратимами Архангельском и Ашдодом обсуждались на вчерашней встрече заместителя главы ‒ руководителя аппарата Николая Евменова с хирургом Андреем Кейдаром. Во встрече также приняли участие главврач Первой городской клинической больницы Сергей Красильников, его заместитель Виктор Поздеев, заведующий кафедрой хирургии СГМУ, руководитель Центра гепатопанкреатобилиарной хирургии и интервенционной эндоскопии Первой горбольницы Борис Дуберман, общественный представитель Ашдода Валерий Гауптман и участник конференции со стороны Норвегии Монс Ли.

Профессор, заведующий отделением хирургии крупнейшей клиники «Ассута», эксперт мирового уровня в лапароскопической и бариатрической хирургии Андрей Кейдар прибыл в Архангельск для участия в международной научно-практической конференции «Этапы большого пути», посвященной 90-летию со дня рождения Еликаниды Егоровны Волосевич.

Уже сегодня Андрей Кейдар проведет сложнейшую операцию «Лапароскопическое желудочное шунтирование» пациентке, страдающей морбидным ожирением, которая призвана стать обучающим мастер-классом для архангельских специалистов, заинтересованных в развитии в нашем городе нового вида медицинской помощи.

Нынешняя конференция и предстоящая операция – только один из этапов того взаимовыгодного сотрудничества между профессионалами, которое планируют активно развивать Архангельск и Ашдод.

- Израиль – один из мировых лидеров в области медицины, и мы, безусловно, искренне заинтересованы в создании условий для обмена опытом, важная цель которого – повышение профессионального уровня специалистов, а в конечном итоге - качества жизни жителей обеих стран,- подчеркнул заместитель главы – руководитель аппарата Николай Евменов.

При этом, как заметил главврач Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич Сергей Красильников, архангельским врачам тоже есть, чем поделиться с израильскими коллегами. Так, у Первой горбольницы накоплен богатейший опыт в лечении заболеваний поджелудочной железы и печени.

Высокий уровень профессионализма архангельских медиков отметил и Андрей Кейдар.

- Данные по количеству проводимых в Архангельске операций, их результативность, те достижения, которые удалось достичь здешним врачам, впечатляют. Буду рад участвовать в организации программ по обмену опытом, способствовать развитию этого сотрудничества, - отметил Андрей Кейдар.

Еще одно перспективное направление, к которому у Архангельска есть особый интерес - спортивная медицина, ортопедия, восстановительные технологии для спортсменов, которые занимаются травматичными видами спорта. По мнению сторон, это направление также может получить активное развитие.

Конечно, международное сотрудничество всегда наиболее результативно тогда, когда основано на личных контактах, обоюдной заинтересованности и дружеских связях конкретных людей. Яркий пример тому – участие в развитии контактов общественных деятелей, в числе который давний друг Архангельска представитель Ашдода Валерий Гауптман и норвежец Монс Ли, много сделавший для развития контактов между Архангельском и норвежскими городами, в том числе и в области медицины.

В свою очередь администрация города готова оказать всестороннюю организационную, документационную и административную поддержку в реализации проектов, которые становятся возможными во многом благодаря объединению усилий профессионалов, общественников и представителей власти.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

(на фото: Валерий Гауптман – наш человек в Ашдоде)