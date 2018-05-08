Скажем жиру нет! Сегодня в Архангельске врач из Израиля дает мастер-класс по липосакции

Как стало известно редакции ИА RUSNORD, в эти дни в Архангельске проходит импровизированная Международная медицинская конференция при участии городской администрации.
В областной столице собрались представители медицинского сообщества из Норвегии, Австрии, Франции и Израиля. Причём последний представляет госпиталь города Ашдода, побратима Архангельска.
Сегодня в рамках этой встречи израильский врач на базе Первой городской больницы проведет показательную операцию по липосакции на даме брейгелевских форм.
Липосакция — косметическая или бариатрическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём. Операция производится на определенном участке (или нескольких участках) тела, например, на животе, бедрах, ягодицах.
Со стороны Архангельска встречу модерирует известный в городе хирург, руководитель Центр гепатопанкреатобилиарной хирургии и интервенционной эндоскопии Борис Дуберман.
В ближайшее время редакция рассчитывает рассказать обо всем этом более подробно.