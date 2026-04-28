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Летние дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе шла интенсивная подготовка к последней сессии перед летними каникулами. Ну и соответствующее настроение у народных избранников столицы Поморья.

В Архангельске выбирали лучших сотрудниц дошкольных образовательных учреждений. Воспитатель – это звучит гордо!

В этом году за звание лучшего боролись 29 талантливых воспитателей, а в напряженной борьбе за победу в финал вышли десять самых достойных. Лучшими стали:

1 место: Елена Ружникова (детский сад № 131 "Радуга")
 2 место: Карина Чернокова (детский сад № 174 "Ягодка")
 3 место: Дария Гойгель (детский сад № 11 "Полянка")

Финалистами конкурса признаны:
 Анастасия Мурина (детский сад № 186)
 Софья Роспопова (детский сад № 16)
 Наталья Лютикова (детский сад № 124)
 Анна Пирогова (детский сад № 118)
 Анна Горлышева (детский сад № 154)
 Анастасия Корзова (детский сад № 183)
 Дарья Шарикова (детский сад № 140)

Депутат городского парламента Елена Ануфриева:

- Этот конкурс в очередной раз доказал, что в Архангельске работают настоящие профессионалы, для которых воспитание детей – это призвание. Благодарю всех участников за вдохновение, а организаторов – за яркий праздник педагогического мастерства! Мы гордимся каждым, кто принял участие, и желаем всем новых успехов в предстоящем учебном году!

В Архангельске прошел юбилейный туристический слет. 25-й.

Программа слёта включала состязания по полосе препятствий, волейболу, перетягиванию каната, технике водного туризма, а также детские весёлые старты. В волейбольном турнире участвовали восемь команд. Лучшими стали волейболисты Культурного центра «Северный». На втором месте — команда «Кедры». Третье место разделили «Айболит» и «Экологи».

 Зрелищным также было перетягивание каната. Мужская команда «Кедры» одержала победу, а среди женщин лучшими оказались спортсменки из «Лесного совета».

Большой интерес вызвали соревнования по водному туризму. Первое место заняли Владимир Ушаков и Виктор Ларионов из Архангельской городской клинической больницы №7. Вторыми стали Роман и Игорь Сухановы, а третьими — Игорь и Александр Лисицины..

От городской Думы присутствовал ее председатель Иван Воронцов, сам знатный спортсмен (гребля):

- Каждый раз, уезжая с этого места, они оставляют его чище, чем было. Увозя с собой мусор не только за собой, но и за другими. Большое спасибо идейным вдохновителям и всем неравнодушным людям, которые год за годом делают этот праздник возможным. До встречи на 26-м слёте!

Столица Поморья развивает патриотическую акцию «СВОи в спорте», касающуюся напрямую участников спецоперации и членов их семей.

Инициатива, зародившаяся благодаря выпускнику кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Александру Шевченко, получила поддержку и готовится к расширению. Планируется, что проект охватит новые муниципалитеты Архангельской области. Следующее занятие уже анонсировано в Северодвинске, где мастер-класс проведет прославленная спортсменка, чемпионка мира и Европы по джиу-джитсу Александра Иванова.

Илья Жердев, городской депутат и ветеран боевых действий:

- Очень рад видеть, как проект "СВОи в спорте" развивается и выходит за пределы Архангельска. Это отличная возможность для наших ребят и их близких не только поддерживать физическую форму, но и находить поддержку друг в друге. Уверен, что в каждом уголке Поморья найдутся те, кто захочет присоединиться к этой важной инициативе. 

20 июнь 11:53 | : Горячая тема / Политика

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