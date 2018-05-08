Архангельских антимонопольщиков не интересуют растущие цены на бензин. Придется Москве разобраться

Повышение цены на бензин всех марок всерьез волнует российское общество… никак не меньше пенсионной реформы.

Уже и Общероссийский народный фронт взялся за проверку региональных АЗС, с какого потолка там берут цены.

Кто в ус не дует, так это Архангельское управление Федеральной монопольной службы, оно игнорирует даже депутатские запросы.

Вот какая история…

начале июня 2018 года областной депутат Юрий Шаров обратился в региональный ФАС с требованием проверить цены на ГСМ в связи с резким скачком последних. Спустя двадцать дней чиновники антимонопольного ведомства ответили, что, дескать, по поручению ФАС России, региональное управление в Архангельской области проводит мониторинг цен и информирует об этом свое руководство в Москве. При этом, обращение депутата, по мнению ФАС, не содержит описание нарушения со стороны реализующих нефтепродукты компаний, поэтому они не принимают его рассмотрению. Такой ответ чиновников увидел Юрия Шарова.

— Чиновники ФАС, судя по всему, уходят от своей прямой обязанности контролировать рынки от монополий, либо снижать последствия от их воздействия. Вместо этого они предлагают мне назвать конкретные организации, которые за последние два месяца взвентили цены на ГСМ, назвать адреса их заправок и цены. Такое ощущение, что они издеваются над региональным парламентом и над нашими избирателями, — заявил Юрий Шаров.

Как указал парламентарий, ФАС в своем ответе сама указала 5 крупнейших компаний, реализующих ГСМ в Архангельской области. И в тот момент, когда все соцсети и СМИ региона завалены фактами резкого повышения цен, просьба указать адреса бензоколонок, выглядит как издевательство над обществом.

— Судя по ответу, кроме как наблюдения мы не дождемся мер от антимонопольной службы. Я не понимаю, чем они тогда вообще занимаются, если боятся исполнять одну из самых важных своих функций. Зря они думают, что мы на этом остановимся. Мы будем заставлять уже через прокуратуру региона заниматься этих чиновников своей прямой ответственностью. Я рекомендую сотрудникам региональной ФАС не ждать указаний свыше, а приступить прямо сейчас к проверкам. И в дальнейшем проинформировать общество и депутатский корпус о существенном снижении цен на бензин от своей активной деятельности, — заявил Юрий Шаров.

По информации пресс-службы парламентария, он намерен также в работе сессии огласить парламентский запрос в ФАС России по ситуации, которая сложилась как на архангельском рынке ГСМ, так и о реакции местных антимонопольщиков в этой связи. Подобный запрос уйдет в Москву уже за подписью руководства регионального парламента.