Лихорадка четвёртого срока. От пенсионного возраста до бензинового кризиса

После объявления состава нового российского правительство, в котором, как я уже писал, не оказалось сюрпризов, тем более, в экономическом блоке, россияне стали готовиться к худшему. Те, кто посложнее, замерли в ожидании – как либеральная направленность российской экономики будет сочетаться с общими патриотическими настроениями. Те, кто попроще, просто ожидают очередной пакости.

И вот первая, ожидаемая. Из-за кремлёвских стен просачиваются (санкционированно) сведения, что повышение пенсионного возраста вот-вот. Другое дело, на сколько и когда. Типа, без шоковой терапии. Из последнего. Первый вариант предполагает возраст выхода на пенсию для мужчин 65 лет, для женщин — 60 лет. Второй вариант — 62 года для мужчин и 60 лет для женщин. Это в планах Министерства труда и социальной защиты. В третьем варианте, который хочет предложить Минфин, пенсионный возраст для мужчин увеличивается на пять лет — до 65 лет, а для женщин — на восемь лет, до 63 лет.

Как мы видим, женщинам при любом варианте больше достанется. С одной стороны, они и живут дольше. С другой, именно женщинам проще найти себя вне работы, среди них объективно меньше трудоголиков и карьеристок. К тому же внуки, огороды, цветники… да и звание домохозяйка отнюдь не намекает на тунеядство.

Тем более, жизненные обстоятельства. Одной из моих бабушек пришлось уйти на пенсию в 56, иначе отправиться бы мне в суворовское училище, с родителями-актёрами по-другому не получалось. Не скажу, что она пожертвовала для меня чем-то, к работе относилась без любви, как к необходимости (старший лаборант «Гидропроекта»), зарплата шутёвая, около 90, а пенсия 60.

Но при той жизни разница в тридцатку была ощутимой. Тем более, что у моих родителей она была ненамного больше. Не голодали, но фрукты на столе были радостным событием, а на покупку новой школьной формы серьёзно копили несколько месяцев.

Теперь ту советскую пенсионную систему кто-то вспоминает, закатывая глаза. А с какого, позвольте спросить, перепуга? Если не ошибаюсь, эти 60 и 55 были введены ещё в 30-х годах. Когда до пенсионного возраста доживали немногие по целому ряду причин. Но и делать 50 и 45 было бы по меньшей мере глупо, люди уходили из жизни ещё полными сил. То есть, вопрос более деликатный, чем кажется.

Теперь о размерах. Кажется, самой большой была в 132 рубля, дальше шли персональные. Что ж, вполне достойная для молодого специалиста зарплата, четыре таких как раз хватало на покупку самого дешёвенького цветного телевизора. Это если не пить и не есть. В это время пенсионеры Европы и Америки уже раскатывали по морским круизам, а нам всё рассказывали про звериный оскал капитализма. А звериный оскал социализма – это когда ты на своих шести сотках корячишься, чтобы зимой хоть на картошку не тратиться (10 коп. за кг в овощном отделе, половина – в ведро), или за мясом три часа в очереди давишься. Выбирайте, какая жизнь больше по вкусу.

Помните, как на эту тему реагировал сам Путин: «Вопрос не праздный, не простой, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Вы знаете, что решение у нас пока не принято, идут дискуссии на этот счет».

Наши граждане действительно очень болезненно реагируют, процентов 80 решительно против. При этом я не знаю НИ ОДНОГО, кто действительно собирается, достигнув 60/55 (на севере 55/50) отправляться на покой, не то нынче время. Другое дело, дополнительно к зарплате получать ещё и пенсию, это да. Но государство же не идиот, чтобы позволить так себя кидать на деньги.

К тому же возникает резонный вопрос – как с официальным повышением пенсионного возраста работодатели будут относиться к возрастным соискателям должности. Ведь сейчас жалуются – после 45 по некоторым профессиональным позициям работу искать бесполезно.

Вот и сдаётся мне, что будет задействовано предложение Минтруда – оставить возможность уйти на отдых досрочно, но с сокращённым размером пенсии. Гарантия же будет или у действительно высококлассных специалистов, или у хозяев собственного дела, в том числе, у самозанятых. Говорите, социально несправедливо? Не согласен. Более умелые, работящие, способные, удачливые… и должны жить лучше. Другие доводы от лукавого.

Впрочем, я бы начал всё равно с другого. С того, что лишил бы сумасшедших пенсий бывших депутатов и сенаторов, чиновников высшего эшелона и судей. Если на работе им платили за секретность и ответственность решений, то теперь-то за что? Пересмотрел бы список льготных пенсионеров: кто в спецслужбах и армии действительно жизнью рисковал, а кто штаны (юбки) в штабах просиживал да на интендантских складах подъедался. Уверен, такие ограничения наше общество встретит со всем пониманием.

Теперь немного о бензине. Немного, потому что тут особо говорить нечего. Если будущий отставник из вице-премьеров Аркадий Дворкович в начале весны клялся-божился, что никакого скачка бензиновых цен не будет, так это перед выборами, с него и взятки гладки (прокуратура даже не дёргается).

А то, что цены поползут вверх, было ясно, когда нефть поднялась - у нас это взаимосвязано. Не связано другое – когда нефть падает, а бензин всё равно растёт. Этот рост опасен тем, что тянет за собой весь потребительский рынок и большую часть экономики вообще.

И вот, кто в этом виноват - Респонденты винят в росте цен на бензин в первую очередь нефтяные компании (46%) и правительство (40%), а на третьем месте (19%) - владельцы автозаправок. 12% респондентов назвали виновным в росте цен на бензин президента Владимира Путина, 10% россиян считают виновниками роста цен на бензин западные страны, которые ввели антироссийские санкции, а еще 9% - российских депутатов и сенаторов.

Как Путин, почему Путин?! Это, наверное, из тех 20 %, кто не верит в исключительность нашего президента. У-у, белоленточники…

Но суть в том, что Путин просто не может крикнуть на всю страну – а ну, цены вниз! После этого вся наша декорация посыплется, а Россия в очередной раз станет всемирным посмешищем, оно вам надо?

На самом деле бензин растёт (одна из главных причин) из-за нехватки этого товара. У НПЗ есть определённые квоты на производство данного продукта, которые не так просто увеличить. Как ни парадоксально, но среди наших автомобилистов-частников ещё высок процент тех, кто садится за руль только в летний период… вот их и повылазило. Ну, а дальше одно наслоилось на другое, потом на третье, так часто бывает.

Есть апробированная в таких случаях модель. Когда в стране происходит экономический кризис (например, резко падает курс национальной валюты), то правительство берёт на себя административное регулирование рынков наиболее социально значимых товаров — в первую очередь бензина и дизельного топлива. В итоге получается, что цены на бензин и дизель становятся очень низкими в валютном выражении, и народ вздыхает с облегчением (кстати, цены в европейских АЗС и так в 2-3 раза выше).

Впрочем, есть и другие данные о причинах роста бензиновых цен. Так, часть экспертов рынка ГСМ говорят о том, целевое повышение акцизов на топливо с 1 января было принято специально для того чтобы найти деньги на окончание строительства моста в Крым, которое осуществлял президентский друг по спорту некто Ротенберг. Но это, конечно, наветы врагов… не будем на них обращать внимания.

У нас только что прошли выборы. Народ (потребители) проголосовал как надо, ради чего нефтяников (продавцов) и так год прижимали. Надо и им теперь вздохнуть… Вексельбергам нашим.

Как, вы не согласны?! Даже странно…

Леонид Черток