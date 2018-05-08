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Активисты ОНФ в Архангельской области спрашивают - и почем бензин?

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области продолжают анализировать цены на автозаправочных станциях. Народный фронт 9 июня запустил по стране «горячую линию» для обращения граждан после того, как в ходе передачи «Прямая линия с президентом» поступили сигналы о резком завышении цен на топливо. Вместе с тем федеральному правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Общественники сравнили цены на автозаправках 9 и 18 июня и пришли к выводу, что на всех федеральных АЗС, за исключением одной, завышения цен не произошло.

В ходе мониторинга активисты ОНФ посетили ряд заправочных станций в округах областного центра. Максимальный рост зафиксирован автомобилистами на АЗС по улице Гайдара. Там цена на топливо не снижается и остается на уровне 46 руб. 90 коп. – на АИ-95, 42 руб. 90 коп. – на АИ-92, и 45 руб. 90 коп. – на дизельное топливо. В сети региональных АЗС цены пока не растут и остаются на уровне 41 руб.10 коп. – 42 руб. 50 коп. – на АИ-92, 44 руб. 40 коп. – 45 руб. 20 коп. – на АИ-95. Наиболее приемлемые цены активисты ОНФ зафиксировали на известных федеральных АЗС: 43 руб.89 коп. – на АИ-95, 40 руб.49 коп. – на АИ-92, 43 руб. 69 коп. – на дизельное топливо.

«Безусловно, произошел скачок цен на бензин, в среднем по региону на 4 руб. Конечно, автомобилисты недовольны, но есть понимание того, что ситуация выправится, – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Александр Поликарпов. – В этом году много семей планируют провести свой отпуск в Крыму и отправиться в путешествие на машине, поэтому очень важно удержать рост стоимости бензина, а затем попытаться добиться его снижения».

Напомним, Общероссийский народный фронт запустил «горячую линию» для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо. Жители региона могут сделать это, позвонив в региональный исполком ОНФ по телефону 20-02-74 или по электронной почте 29region@onf.ru. Информация, поступившая от граждан, будет актуализироваться и направляться в надзорные органы и профильные ведомства.

22 июнь 09:05 | : Экономика

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