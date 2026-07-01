Северодвинская мать от злости сломала 5-летнему сыну голень

Северодвинский городской суд согласился с позиций государственного обвинения и признал 43-летнюю местную виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117, 156, п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (истязание и причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное в отношении несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении него).

Установлено, что женщина на протяжении длительного времени в период с апреля по сентябрь 2025 года, находясь по месту жительства в г. Северодвинске, систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия по отношению к пятилетнему сыну.

Помимо этого, в июне 2025 года она причинила ему повреждение, которое повлекло закрытый перелом голени.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Иск прокурора города о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворен на сумму 200 тыс. руб.

(фото с https://m.onlinetrade.ru)