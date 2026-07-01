Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинская мать от злости сломала 5-летнему сыну голень

Северодвинский городской суд согласился с позиций государственного обвинения и признал 43-летнюю местную виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117, 156, п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (истязание и причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное в отношении несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении него).

Установлено, что женщина на протяжении длительного времени в период с апреля по сентябрь 2025 года, находясь по месту жительства в г. Северодвинске, систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия по отношению к пятилетнему сыну. 

Помимо этого, в июне 2025 года она причинила ему повреждение, которое повлекло закрытый перелом голени.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Иск прокурора города о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворен на сумму 200 тыс. руб.

(фото с https://m.onlinetrade.ru

 

28 июль 16:05 | : Скандалы

Главные новости


День ВМФ в истории Архангельска
Слово и дело. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (322)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20