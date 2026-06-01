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Мама-монстр из Плесецка получила условный срок за истязания сына

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 41-летнюю местную жительницу виновной по п. «в» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ (истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Установлено, что осужденная на протяжении длительного периода времени с сентября 2025 года по февраль 2026 года используя малозначительные поводы, применяя явно незаконные методы и формы воспитания детей, причиняла своему сыну, 2018 года рождения, физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев.

Подсудимая в судебном заседании вину в совершении указанного преступления не признала.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Иск прокурора, заявленный в интересах несовершеннолетнего, удовлетворен, с осужденной взыскано 50 000 рублей в счет возмещения морального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

15 июль 11:03 | : Скандалы

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