Мать-садистка из Пинеги получила условный срок за истязание дочери

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 42-летнюю жительницу Пинежского округа виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Установлено, что женщина, являясь матерью 13-летней дочери, требуя от нее неукоснительного подчинения, находясь в алкогольном опьянении, неоднократно применяла незаконные методы воспитания ребенка: выражалась нецензурной бранью, оскорбляла, высказывала угрозы применения насилия, систематически наносила побои и иные насильственные действия. В результате указанных действий несовершеннолетней потерпевшей причинялись физическая боль и психические страдания.

В судебном заседании подсудимая вину свою признала в полном объеме. Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также удовлетворил заявленный прокурором в защиту прав и законных интересов несовершеннолетней гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 30 000 рублей.