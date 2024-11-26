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Мать-садистка из Пинеги получила условный срок за истязание дочери

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 42-летнюю жительницу Пинежского округа виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Установлено, что женщина, являясь матерью 13-летней дочери, требуя от нее неукоснительного подчинения, находясь в алкогольном опьянении, неоднократно применяла незаконные методы воспитания ребенка: выражалась нецензурной бранью, оскорбляла, высказывала угрозы применения насилия, систематически наносила побои и иные насильственные действия. В результате указанных действий несовершеннолетней потерпевшей причинялись физическая боль и психические страдания.

В судебном заседании подсудимая вину свою признала в полном объеме. Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также удовлетворил заявленный прокурором в защиту прав и законных интересов несовершеннолетней гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 30 000 рублей. 

(фото https://www.gorno-altaisk.info) 

09 январь 10:55 | : Происшествия

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