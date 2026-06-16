В Архангельске восхваляли "Троеручицу"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 24 июля, в канун праздника иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица», совершил всенощное бдение в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.

История образа Богородицы «Троеручица» тесно связана с жизнью одного из известных святых отцов Церкви преподобного Иоанна Дамаскина (+ ок. 780 г.).

В IX веке, во время иконоборчества, за ревностное почитание святых икон святой Иоанн был оклеветан императором Львом III Исавром (717-740) перед Дамасским калифом в государственной измене.

Правитель Дамаска приказал отсечь кисть руки у преподобного и повесить ее на рынке.

Вечером того же дня святой Иоанн выпросил у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и стал молиться перед иконой Божией Матери. Он просил Богородицу исцелить руку, писавшую в защиту православия.

После долгой молитвы святой Иоанн задремал и увидел во сне, что Божия Матерь пообещала ему скорое исцеление. При этом Она повелела ему без лени трудиться этой рукой. Проснувшись, преподобный Иоанн увидел, что рука снова на месте и невредима. В благодарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и получила название «Троеручица».

По преданию, преподобный Иоанн также написал благодарственную песнь Матери Божией «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», которая является частью Литургии святого Василия Великого.

Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в сербской Лавре преподобного Саввы Освященного и передал туда чудотворную икону.

Во время нашествия турок на Сербию христиане поручили икону попечению Самой Матери Божией. Они возложили ее на осла, который самостоятельно пришел в Хиландарский монастырь на Афоне. С тех пор, чудотворный образ пребывает в этой обители, причем занимает игуменское место.

До сих пор в монастыре избирается только наместник, а монахи, по обычаю, получают от иконы благословение на все послушания.