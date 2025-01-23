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Жестокая мымра из Сии превратила жизнь неродной дочери в ад

Исакогорский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 42-летнюю жительницу                           областного центра виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

Установлено, что обвиняемая с 01.06.2021 по 06.04.2024, находясь в квартире по месту жительства в п. Сия Пинежского района и в Архангельске, на почве личных неприязненных отношений, применяя незаконные методы и формы воспитания, сопровождая свои действия нецензурной бранью, систематически наносила побои и  иные насильственные действия несовершеннолетней дочери своего сожителя –хватала и тянула за волосы, толкала, от чего девочка падала и ударялась об радиатор отопления, шкаф, наносила удары по голове и телу. 

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимая вину не признала.

Судом осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 3 месяца.

Исковые требования о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, законного представителя – органа опеки и попечительства удовлетворен на сумму 400 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

10 март 17:48 | : Происшествия

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