Митрополит Корнилий возложил цветы к монументу Победы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в День Военно-морского флота, 26 июля, возложил цветы к монументу Победы на площади Мира в областной столице.

Архипастырь принял участие в церемонии вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, председателем регионального Собрания депутатов Екатериной Прокопьевой, градоначальником областной столицы Дмитрием Моревым и другими известными людьми города и области, руководителями правоохранительных ведомств, военнослужащими.

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

ВМФ Российской Федерации — преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.

Организационно ВМФ состоит из четырех оперативно-стратегических объединений: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов России и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения агрессии с морских и океанских направлений.

ВМФ создает и поддерживает условия для обеспечения безопасности морской деятельности России, обеспечивает военно-морское присутствие России, демонстрацию флага и военной силы в Мировом океане, принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам России, осуществляет заходы кораблей и судов в порты иностранных государств.

История торжеств в честь флота берет свое начало со времен Петра I. Поводом для первого настоящего военно-морского парада стала одержанная русским флотом 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года победа в сражении при Гангуте в ходе Северной войны. Она стала первой в российской истории морской победой русского флота. Гангутскую победу торжественно отметили в Санкт-Петербурге. Празднование продолжалось несколько дней. В своем указе Петр I повелел ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Этот день стал своего рода праздником Военно-морского флота. Позже празднование победы ограничивалось только торжественным молебном. В середине XIX века традиция времен Петра I возродилась: 27 июля стали проводиться парады расцвеченных флагами кораблей и звучать орудийные салюты.



