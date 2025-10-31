Вверх
Молодой матери из Пинеги дали условный срок за издевательства над ребенком

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 21-летнюю жительницу г. Архангельска виновной по п. «г»  ч.2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Установлено, что женщина, проживая в доме бабушки, являясь матерью четырехлетней девочки, требуя неукоснительного подчинения, неоднократно применяла незаконные методы воспитания ребенка – ругалась, кричала, выражалась нецензурной бранью, оскорбляла, систематически наносила побои и иные насильственные действия, не следила за ее гигиеной и систематически оставляла без присмотра. В результате указанных действий несовершеннолетней причинялись физическая боль и психические страдания.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме. 

Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также удовлетворил заявленный прокурором в защиту прав и законных интересов девочки иск о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, в размере 30 тыс. рублей. 

08 декабрь 17:58 | : Происшествия

