Еще одна мать-ехидна из Архангельска попала под уголовку за истязание сына

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы областного центра, обвиняемой по п. «г» ч. 2 ст. 117, 156 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении своих детей).

Установлено, что женщина в течение длительного времени с декабря 2024 года по апрель 2025 года, находясь в п. Уемский Приморского района области по месту жительства семьи, систематически наносила побои своему несовершеннолетнему сыну.

Ребенок изъят из семьи и помещен в государственное учреждение.

В интересах несовершеннолетнего потерпевшего законным представителем – сотрудником отдела по Исакогорскому и Цигломенскому территориальным округам департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа «Город Архангельск» заявлен иск на сумму 500 000 рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.