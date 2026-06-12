Слово и дело. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На уходящей рабочей неделе народные избранник столицы Поморья занимались важной повседневщиной.

Так, депутат Наталья Братина прислушалась к жалобам жителей Цигломени (ее округ) на опасный участок дороги по улице Цигломенской. Густой кустарник вдоль выезда создавал «слепые зоны», из-за которого водители просто не видели встречный транспорт, что создавало реальную угрозу для всех участников движения.

Парламентарий оперативно связалась с МУП «Чистый город» (его зона ответственности), который удалось спилил заросли кустарника и открыл видимость на выезде.

Наталья Братина:

- Хочу выразить искреннюю благодарность своему коллеге Алексею Белькову за конструктивный диалог и содействие, а также специалистам МУП «Чистый город» — за быстрый отклик и качественно выполненную работу. Именно такая командная работа позволяет добиваться реальных результатов для комфорта и безопасности наших горожан.

В Архангельске прошла молодёжная акция «Север.Вместе», объединившая депутатов, волонтёров, общественников и просто неравнодушных жителей. Вместе они очистили береговую линию от мусора, сделав эту территорию более комфортной для прогулок и отдыха.

Но акция не ограничилась уборкой. Организаторы превратили субботник в настоящий праздник здоровья и активного образа жизни. Для участников работали интерактивные площадки: детский врач Елена Слобода помогала желающим проверить основные показатели здоровья, ветеран СВО Александр Шевченко принимал нормативы ГТО, а все желающие могли вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и даже сыграть в пляжный волейбол.

Член городского парламента Сергей Сорокин:

- Такие акции важны не только для чистоты нашего города, но и для сплочения людей. Приятно видеть, сколько неравнодушных соломбальцев вышло в выходной день, чтобы сделать своё место отдыха лучше. Отдельное спасибо волонтёрам и организаторам за классную программу после уборки — и полезно, и весело!

И снова Цигломень, и снова Братина…

В тамошней окружной администрации прошла встреча, посвящённая старту новой заявочной кампании губернаторского проекта «Комфортное Поморье». Участники обсудили обновлённые правила и возможности, которые открываются перед жителями.

Координатор регионального проекта Александр Шевченко подробно рассказал о ключевых изменениях: голосование теперь проходит только на портале «Наше Поморье» через Госуслуги, а пороги софинансирования сделали участие более доступным для новичков. Но самым убедительным аргументом стал живой пример.

Депутат поделилась опытом преображения парка «Пионерский» в Цигломени. Этот проект – наглядное доказательство того, что происходит, когда жители включаются в процесс с самого начала. Парк постепенно меняется, и каждый этап этих изменений – результат совместной работы активистов и власти.

Наталья Братина:

- Мы показали на живом примере: когда люди вовлечены, результат превосходит любые ожидания. «Пионерский» становится точкой притяжения для всего округа, и это лучшее доказательство того, как много значит участие каждого из нас.