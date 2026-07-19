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В Пустозерске появится часовня

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Софроний возглавил чин освящения места для строительства часовни в честь Преображения Господня в музее-заповеднике «Пустозерск».

«Событие предварял крестный ход по водам: от морского порта Нарьян-Мара — в славный город Пустозерск. Верующие на катерах проследовали к музею-заповеднику, чтобы почтить память предков и заложить начало новому храму», — сообщили в Нарьян-Марской епархии.

В своем архипастырском слове владыка Софроний напомнил славную историю Пустозерска, его непреходящее значение для Российского государства и ту живую нить, что связывает нас с подвигами предков. Архипастырь сердечно поблагодарил участников и всех, кто помог подготовить крестный ход, — руководителя Управления культуры НАО Марину Каратаеву, компанию «Лукойл», силовые ведомства и работников Музейного сообщества НАО.

На месте, где некогда стоял храм в Пустозерске, духовенство совершило панихиду. Также с подобающим благоговением были преданы земле останки православных христиан, обнаруженные в ходе археологических работ в заповеднике.

Напомним, Музей-заповедник «Пустозерск» — филиал Музейного объединения Ненецкого автономного округа. Занимается охраной, изучением и популяризацией историко-культурного и природного одноименного комплекса. Пустозерск — уже несуществующий первый русский город в Арктике. Расположен в 26 километрах от города Нарьян-Мара на берегу Городецкого озера. Наземной дороги между Нарьян-Маром и бывшим центром края нет. Основан в 1499 году по указу Московского князя Ивана III во время экспедиции в Югру. На протяжении XVI–XVIII веков являлся крупным населенным пунктом, экономическим, культурным и административным центром этой северной территории.

Жителям Пустозерска принадлежит немалая заслуга в освоении пути к Новой Земле и в северные моря, в распространении русской культуры. В XIX веке Пустозерск играл важную роль порта для вывоза Печорского леса на мировой рынок. Пустозерск прекратил свое существование в 1960-х годах XX века. В 1974 году «Пустозерское городище» объявлено памятником археологии Государственного значения.

 

24 июль 09:09 | : Будни / Верую

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