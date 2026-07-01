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Прокуратура отменила продажу вельской земли на льготных условиях

Всего за первое полугодие 2026 года органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа выявлено 532 нарушения закона в сфере землепользования, в целях устранения которых принято 220 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 19 лиц.

Прокурорского вмешательства потребовали нарушения, связанные с несоблюдением порядка проведения конкурентных процедур при предоставлении земельных участков в аренду, их приватизации, бездействием по взысканию просроченной задолженности по арендной плате за пользование землей.

К примеру, Онежская межрайонная прокуратура в судебном порядке добилась возврата в муниципальную собственность 124 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Поводом для подачи иска послужили вскрытые факты продажи полученных организацией на льготных условиях в целях реализации инвестиционного проекта по строительству фермы и производству сыра земельных участков супруге руководителя данной организации и ликвидации в последующем юридического лица.

Прокуратурой Вельского района оспорена сделка по продаже на льготных условиях земельного участка гражданину в связи с находящимся на нем объектом недвижимости, явно несоразмерным по площади предоставленному участку (0,5 % от него). В удовлетворении исковых требований указанной прокуратуре отказано решением суда первой инстанции, которое отменено апелляционным определением Архангельского областного суда от 27.01.2026, в муниципальную собственность возвращен земельный участок общей площадью 2,7 кв.м.

28 июль 15:54 | : Скандалы

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