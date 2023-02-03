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Архангельская область: страсти по земле

Надзорная деятельность органов прокуратуры области направлена на укрепление законности в сфере исполнения земельного законодательства. 

В рассматриваемой сфере в 2022 году выявлено 835 нарушений законодательства, для их устранения внесено 173 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 46 должностных лиц, в суд направлено 205 исков, принесено 77 протестов. 

В минувшем году в деятельности органов местного самоуправления выявлялись нарушения, связанные с неправомерным распоряжением земельными участками без соблюдения конкурентных процедур, их приватизации.

Мерами прокурорского реагирования из 16 договоров аренды земельных участков исключены положения, противоречащие требованиям действующего законодательства, в государственную и муниципальную собственность возвращено 10 земельных участков. 

К примеру, решением Арбитражного суда по иску заместителя прокурора области в собственность Российской Федерации возвращен земельный участок, сформированный ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» для размещения автомобильной дороги в границах водного объекта, находящегося в федеральной собственности.

Во исполнение вынесенных в сентябре-октябре 2022 года решений суда по искам Приморской межрайонной прокуратуры в муниципальную собственность возвращены 7 земельных участков, отчужденных в частную собственность гражданам без конкурентных процедур, поскольку возведенные последними на участках объекты (сараи) имеют вспомогательное значение и не влекут возникновения права на приобретение земельного участка под данным объектом в собственность без проведения торгов.

Прокурорами реализованы полномочия по привлечению к административной ответственности должностях лиц органов местного самоуправления за правонарушения в сфере земельных правоотношений.

К примеру, в октябре 2022 года по постановлению прокурора Устьянского района к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ привлечен глава МО «Октябрьское» за нарушение порядка предоставления земельного участка в аренду.

Работа органов прокуратуры области в данном направлении продолжается.

(фото с https://orenburg.bezformata.com) 

02 февраль 12:44 | : Скандалы

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