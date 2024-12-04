Прокуратура Поморья выявила бардак в выделении земельных участков

В 2024 году органами прокуратуры области и автономного округа в сфере исполнения законодательства о землепользовании выявлено 808 нарушений закона, для их устранения внесено 154 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 56 должностных лиц, в суд направлено 166 исков, принесен 91 протест, предостережено 17 лиц.

Проведенными проверками соблюдения органами местного самоуправления законодательства выявлены многочисленные нарушения, связанные с передачей земельных участков в аренду без торгов, а также их неправомерной приватизацией.

Всего в результате принятых прокурорами мер в государственную и муниципальную собственность возвращено 433 580 тыс. кв. м земельных участков рыночной стоимостью свыше 115,2 млн рублей, на территории 21 муниципального образования Архангельской области в хозяйственный оборот вовлечены невостребованные земельные доли общей площадью 2 308,41 га.

К примеру, по требованию прокурора Плесецкого района в судебном порядке признано право муниципальной собственности на невостребованные земельные доли в праве общей совместной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в общем размере 42,7 га, которые в дальнейшем могут быть переданы в пользование гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам для производства сельхозпродукции.

За нарушение сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков 12 должностных лиц органов местного самоуправления привлечено к административной ответственности.

Так, по постановлению прокурора Устьянского района к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ, привлечено должностное лицо администрации Устьянского муниципального округа за нарушение сроков заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов, назначено наказание в виде административного штрафа.

Вопросы законности предоставления земельных участков находятся на контроле прокуратуры.