Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приватизации поморской земли

Проведенными проверками соблюдения органами местного самоуправления законодательства прокуратурой выявлены многочисленные нарушения, связанные с передачей земельных участков в аренду без торгов, а также их неправомерной приватизацией.

Всего в результате принятых прокурорами мер в государственную и муниципальную собственность возвращено 42 тыс. кв. м земельных участков рыночной стоимостью свыше 17 млн рублей, на территории 7 муниципальных образований Архангельской области в хозяйственный оборот вовлечены невостребованные земельные доли общей площадью 342,8 га.

К примеру, по требованию прокурора Устьянского района в судебном порядке признан недействительным заключенный администрацией Устьянского муниципального округа с гражданином договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 38 364 кв. м. в дер. Малая Вирова, поскольку общая площадь используемых данным гражданином земель для личного подсобного хозяйства составляла 41 864 кв. м, что на 16 864 кв. м превышало допустимый действующим законодательством предельный размер земельного участка, предоставляемого для ведения личного подсобного хозяйства.

Вмешательства прокуроров потребовали факты необоснованного отказа должностными лицами органов местного самоуправления в предоставлении гражданам земельных участков.

Так, по постановлению Онежского межрайонного прокурора к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 19.9 КоАП РФ, привлечено должностное лицо администрации Онежского муниципального округа в связи с отказом в предоставлении земельного участка по не предусмотренным законом основаниям.

Органами прокуратуры области и автономного округа в сфере исполнения законодательства о землепользовании выявлено 591 нарушение закона, для устранения которых внесено 103 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 21 должностное лицо, в суд направлен 91 иск, принесено 80 протестов, предостережено 6 лиц.

Вопросы законности предоставления земельных участков находятся на контроле прокуратуры. 

20 ноябрь 09:10 | : Скандалы

