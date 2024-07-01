Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области периодически нарушается земельное законодательство

В первом полугодии текущего года прокурорами в сфере земельного законодательства выявлено 474 нарушения закона, принесено 46 протестов, внесено 91 представление, 15 лиц предостережено о недопустимости нарушения закона, в суды направлено 102 исковых заявления, к административной ответственности привлечено 7 лиц, к дисциплинарной – 25.

По результатам прокурорского вмешательства возвращено в муниципальную собственность 7 земельных участков, в хозяйственный оборот вовлечены невостребованные земельные доли общей площадью 2 119,5 га на территории 19 муниципальных образований области, осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 35 земельных участков, на которых расположены захоронения, и участков, занятых двумя автомобильными дорогами, погашена задолженность по арендным платежам за землю в размере 16,3 млн рублей.

В зоне особого внимания находились вопросы отчуждения государственных и муниципальных земель, соблюдения порядка их предоставления в пользование. 

Так, прокуратурой Холмогорского района в судебном порядке пресечены факты заключения администрацией Холмогорского муниципального округа договоров купли-продажи двух земельных участков, поскольку последние для строительства могут быть предоставлены только в аренду.

По постановлению прокурора Устьянского района к административной ответственности в виде штрафа привлечено должностное лицо администрации Устьянского муниципального округа за нарушение сроков заключения договора аренды земельного участка. 

Работа органов прокуратуры области и автономного округа в данном направлении продолжается.

19 август 12:28 | : Скандалы

Главные новости


"Магниты" вас прокормят", или Как развалить сельское хозяйство Поморья
Русская Арктика снова может стать «Златокипящей Мангазеей»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (201)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20