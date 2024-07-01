В Архангельской области периодически нарушается земельное законодательство

В первом полугодии текущего года прокурорами в сфере земельного законодательства выявлено 474 нарушения закона, принесено 46 протестов, внесено 91 представление, 15 лиц предостережено о недопустимости нарушения закона, в суды направлено 102 исковых заявления, к административной ответственности привлечено 7 лиц, к дисциплинарной – 25.

По результатам прокурорского вмешательства возвращено в муниципальную собственность 7 земельных участков, в хозяйственный оборот вовлечены невостребованные земельные доли общей площадью 2 119,5 га на территории 19 муниципальных образований области, осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 35 земельных участков, на которых расположены захоронения, и участков, занятых двумя автомобильными дорогами, погашена задолженность по арендным платежам за землю в размере 16,3 млн рублей.

В зоне особого внимания находились вопросы отчуждения государственных и муниципальных земель, соблюдения порядка их предоставления в пользование.

Так, прокуратурой Холмогорского района в судебном порядке пресечены факты заключения администрацией Холмогорского муниципального округа договоров купли-продажи двух земельных участков, поскольку последние для строительства могут быть предоставлены только в аренду.

По постановлению прокурора Устьянского района к административной ответственности в виде штрафа привлечено должностное лицо администрации Устьянского муниципального округа за нарушение сроков заключения договора аренды земельного участка.

Работа органов прокуратуры области и автономного округа в данном направлении продолжается.