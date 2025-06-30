Прокуратура Архангельской области отметила бардак в сфере контрактных закупок

Всего за первое полугодие 2025 года органами прокуратуры области и автономного округа выявлено 1372 нарушения закона в сфере закупок, в целях устранения которых принят 671 акт прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 146 лиц, по материалам проверок возбуждено 7 уголовных дел.

Прокурорского вмешательства потребовали нарушения, связанные с определением начальной (максимальной) цены контрактов, несоответствием контрактов требованиям закона, незаконным изменением существенных условий контрактов, заключением договоров посредством дробления сделок с целью избежания конкурентных процедур, несоблюдением сроков исполнения контрактных обязательств, отсутствием надлежащего контроля заказчиков за их исполнением.

Постановлением Архангельского УФАС России по постановлению прокурора г. Северодвинска в связи с неправомерным подписанием дополнительного соглашения к заключенному муниципальному контракту, увеличивающему на 36,8 % объем оказываемых охранных услуг и цену контракта, должностное лицо заказчика привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

Выявленные факты искусственного дробления контрактов на поставку мебели в одном из образовательных учреждений области послужили основанием для внесения его руководителю прокуратурой Холмогорского района представления, которое удовлетворено, исполняющий обязанности директора школы привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

В связи с изготовлением подрядчиком по государственному контракту на разработку проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба актов, содержащих фиктивные сведения о стоимости и видах фактически выполненных работ, с целью незаконного получения бюджетных денежных средств за исполнение контракта по материалам Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуры 15.07.2025 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вопросы соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок находятся на контроле руководства прокуратуры области и автономного округа, работа на данном направлении продолжена.