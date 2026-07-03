Прокуратура продолжает защищать бизнес Поморья от властного беспредела

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа продолжена работа по защите прав субъектов предпринимательства.

В первом полугодии 2026 года выявлено 1 380 нарушений, в целях их устранения принесено 236 протестов, внесено 371 представление, по результатам рассмотрения которых 110 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 42 лица, в суд предъявлено 36 исковых заявлений, объявлено 17 предостережений.

Особое внимание органов прокуратуры уделено законности при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности.

Приняты меры, направленные на снижение административного давления на субъекты предпринимательства – прокуратурой области и автономного округа отказано органам контроля (надзора) в проведении 77 % от общего числа поступивших на согласование внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За нарушения, допущенные при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 18 должностных лиц органов контроля (надзора) привлечены к административной ответственности по статье 19.6.1 КоАП РФ.

Приняты меры с целью соблюдения прав предпринимателей на получение актуальной, достоверной и полной информации для ведения бизнеса, обеспечено привлечение должностных лиц уполномоченных органов к установленной законом ответственности за ее неразмещение на официальных сайтах.

К примеру, по постановлению прокурора Красноборского района

о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.27 КоАП РФ, ответственное должностное лицо органа контроля привлечено к административной ответственности в виде предупреждения за неразмещение на официальном сайте необходимой информации.