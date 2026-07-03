Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура продолжает защищать бизнес Поморья от властного беспредела

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа продолжена работа по защите прав субъектов предпринимательства. 

В первом полугодии 2026 года выявлено 1 380 нарушений, в целях их устранения принесено 236 протестов, внесено 371 представление, по результатам рассмотрения которых 110 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 42 лица, в суд предъявлено 36 исковых заявлений, объявлено 17 предостережений. 

Особое внимание органов прокуратуры уделено законности при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности. 

Приняты меры, направленные на снижение административного давления на субъекты предпринимательства – прокуратурой области и автономного округа отказано органам контроля (надзора) в проведении 77 % от общего числа поступивших на согласование внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

 За нарушения, допущенные при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 18 должностных лиц органов контроля (надзора) привлечены к административной ответственности по статье 19.6.1 КоАП РФ. 

Приняты меры с целью соблюдения прав предпринимателей на получение актуальной, достоверной и полной информации для ведения бизнеса, обеспечено привлечение должностных лиц уполномоченных органов к установленной законом ответственности за ее неразмещение на официальных сайтах.

К примеру, по постановлению прокурора Красноборского района
 о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.27 КоАП РФ, ответственное должностное лицо органа контроля привлечено к административной ответственности в виде предупреждения за неразмещение на официальном сайте необходимой информации.

20 июль 12:00 | : Скандалы

Главные новости


У Архангельска появился свой миллиардер
Ели же люди

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (227)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20