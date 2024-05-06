Прокуратура Архангельской области отменяет внеплановые проверки бизнеса

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа продолжена работа по защите прав субъектов предпринимательства во всех сферах правоотношений.

За 5 месяцев 2024 года по актам прокурорского реагирования перед предпринимателями погашена задолженность по исполненным публичным контрактам на сумму свыше 120 млн рублей.

За нарушения сроков оплаты по государственным (муниципальным) контрактам к административной ответственности привлечено 3 должностных лица.

Приняты меры реагирования в целях корректировки нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы предоставления мер имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности.

Продолжена работа, направленная на снижение административного давления на субъекты предпринимательства - прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа отказано органам контроля в проведении 214 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За нарушения, допущенные при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении должностных лиц органов контроля (надзора) возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по ст. 19.6.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых к административной ответственности привлечено 4 лица (остальные находятся на рассмотрении).

Всего по результатам работы в обозначенной сфере в 2024 году прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа выявлено более 880 нарушений, в связи с чем принято 525 мер прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 70 лиц.