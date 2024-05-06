Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Архангельской области отменяет внеплановые проверки бизнеса

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа продолжена работа по защите прав субъектов предпринимательства во всех сферах правоотношений.

За 5 месяцев 2024 года по актам прокурорского реагирования перед предпринимателями погашена задолженность по исполненным публичным контрактам на сумму свыше 120 млн рублей. 

За нарушения сроков оплаты по государственным (муниципальным) контрактам к административной ответственности привлечено 3 должностных лица.

Приняты меры реагирования в целях корректировки нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы предоставления мер имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности.

Продолжена работа, направленная на снижение административного давления на субъекты предпринимательства - прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа отказано органам контроля в проведении 214 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За нарушения, допущенные при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении должностных лиц органов контроля (надзора) возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по ст. 19.6.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых к административной ответственности привлечено 4 лица (остальные находятся на рассмотрении).

Всего по результатам работы в обозначенной сфере в 2024 году прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа выявлено более 880 нарушений, в связи с чем принято 525 мер прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 70 лиц.

21 июнь 09:14 | : Скандалы

Главные новости


Кто я? Кое-что о политических платформах
Михаил Силантьев: Газ архангельские дачники вряд ли дождутся

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (253)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20