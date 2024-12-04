Предприниматели Поморья пожаловались прокурору на дороги и оборот ТКО

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа продолжена работа по защите прав субъектов предпринимательства.

За 10 месяцев текущего года в указанной сфере выявлено 1596 нарушений , принесено 249 протестов, в суд направлено 72 исковых заявления, внесено 443 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 100 лиц, 43 лица привлечено к административной ответственности, объявлено 42 предостережения.

По актам прокурорского реагирования перед предпринимателями погашена задолженность по исполненным публичным контрактам на сумму свыше 150 млн. рублей, за нарушения сроков их оплаты к административной ответственности привлечено 8 должностных лиц.

Приняты меры, направленные на снижение административного давления на субъекты предпринимательства – прокуратурой области и автономного округа отказано органам контроля в проведении 612 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С целью повышения взаимодействия с бизнес-сообществом и своевременного получения информации об актуальных проблемах на постоянной основе организуются приемы предпринимателей.

Так, прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков и уполномоченный по защите прав предпринимателей при Губернаторе области Иван Кулявцев 29.11.2024 провели личный прием представителей бизнеса.

Предприниматели обратились по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, содержания дорог, законности размещения рекламных конструкций, доступности информационной поддержки предпринимательства, особенностей осуществления деятельности в различных сферах.

В ходе приема субъектам предпринимательства даны соответствующие разъяснения по интересующим вопросам, по пяти обращениям прокуратурой области и автономного округа организованы проверки.