Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Предприниматели Поморья пожаловались прокурору на дороги и оборот ТКО

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа продолжена работа по защите прав субъектов предпринимательства.

За 10 месяцев текущего года в указанной сфере выявлено 1596 нарушений, принесено 249 протестов, в суд направлено 72 исковых заявления, внесено 443 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 100 лиц, 43 лица привлечено к административной ответственности, объявлено 42 предостережения.

По актам прокурорского реагирования перед предпринимателями погашена задолженность по исполненным публичным контрактам на сумму свыше 150 млн. рублей, за нарушения сроков их оплаты к административной ответственности привлечено 8 должностных лиц.

Приняты меры, направленные на снижение административного давления на субъекты предпринимательства – прокуратурой области и автономного округа отказано органам контроля в проведении 612 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С целью повышения взаимодействия с бизнес-сообществом и своевременного получения информации об актуальных проблемах на постоянной основе организуются приемы предпринимателей.

Так, прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков и уполномоченный по защите прав предпринимателей при Губернаторе области Иван Кулявцев 29.11.2024 провели личный прием представителей бизнеса.

Предприниматели обратились по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, содержания дорог, законности размещения рекламных конструкций, доступности информационной поддержки предпринимательства, особенностей осуществления деятельности в различных сферах.

В ходе приема субъектам предпринимательства даны соответствующие разъяснения по интересующим вопросам, по пяти обращениям прокуратурой области и автономного округа организованы проверки.

04 декабрь 16:56 | : Скандалы

Главные новости


Кодино как оно есть. Онежский поселок существует без элементарных удобств
Имена северян из 1549 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (57)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20