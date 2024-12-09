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Прокуратура Поморья выявила сонм нарушений бюджетного законодательства

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в 2024 году обеспечен надзор за исполнением бюджетного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления, их подведомственными учреждениями.

Прокурорского вмешательства потребовало несовершенство правовой базы регионального и муниципального уровня, регулирующей бюджетные правоотношения, неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств.

По протестам прокуратуры области и автономного округа скорректирована нормативная правовая база 11 органов исполнительной власти области, определяющая порядок признания имеющейся задолженности по платежам в бюджеты безнадежной к взысканию, позволявшая ранее списание задолженности вопреки требованиям бюджетного законодательства.

Вскрыты факты нецелевого использования бюджетных средств на сумму более 970 тысяч рублей, в связи с чем по инициативе прокуроров 11 лиц привлечено к административной ответственности по статье 15.14 КоАП РФ.

К примеру, за нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в оплате за счет средств областной субсидии невыполненных работ по установке тренажеров, Управление городского хозяйства администрации ГО «Котлас» по постановлению Котласского межрайонного прокурора привлечено контрольно-ревизионной инспекцией области к административной ответственности в виде штрафа.

Пристальное внимание уделено соблюдению бюджетного законодательства при формировании государственных (муниципальных) заданий, за нарушение порядка их формирования к административной ответственности по статье 15.15.15 КоАП РФ привлечено 7 должностных лиц бюджетных учреждений.

Всего в сфере надзора за исполнением бюджетного законодательства в 2024 году выявлено 801 нарушение, принесено 73 протеста, предъявлено 28 исков, внесено 227 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 95 лиц, объявлено 24 предостережения, по направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалам возбуждено 3 уголовных дела.

04 март 16:51 | : Скандалы

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