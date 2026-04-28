Котлашанка неудачно пыталась откупиться от уголовного дела

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 55-летней жительницы города Котласа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере).

По версии следствия, в 2024 году подозреваемая, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, передала 820 тысяч рублей знакомой, которая ее ввела в заблуждение об уголовном преследовании и необходимости передать взятку для решения вопроса в ее пользу. При этом мошенница присвоила полученные денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭПиПК ОМВД России «Котласский». Ранее сотрудниками полиции завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Котласа в нескольких эпизодах мошеннических действий, за которые она понесла заслуженное наказание.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

(фото с https://altai.sledcom.ru)