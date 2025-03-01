Жительница Северодвинска неудачно пыталась купить водительские права

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием установлено, что в январе 2025 года подозреваемая в социальной сети нашла объявление и договорилась с неустановленным лицом об оформлении якобы через должностное лицо ГИБДД МВД России водительского удостоверения без фактической сдачи теоретического и практического экзаменов. Она осуществила банковские переводы на общую сумму 125 тысяч рублей, которые предназначались якобы сотруднику ГИБДД, но водительского удостоверения не получила.

Подозреваемая обратилась в органы полиции с заявлением по факту совершенного в отношении нее мошенничества. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК УМВД России по г. Северодвинску. В производстве органов полиции находится уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества неустановленного лица.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального Следственного управления СКР.