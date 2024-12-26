Любителя "клубнички" из Архангельска развел на взятку фальшивый полицейский

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием установлено, что в январе 2025 года подозреваемый на сайте знакомств познакомился с девушкой и вступил с ней в переписку. Через некоторое время ему написало неустановленное лицо, представилось сотрудником полиции и сообщило, что тот переписывался якобы с несовершеннолетней, за что предусмотрена уголовная ответственность. Желая избежать привлечения к ответственности, подозреваемый договорился с неустановленным лицом, полагая, что тот является представителем власти, о передаче взятки в размере 60 тысяч рублей за прекращение уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭПиПК УМВД России по городу Архангельску. Вместе с сотрудниками полиции устанавливаются все участники преступной схемы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска регионального Следственного управления СКР.