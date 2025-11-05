Вверх
Женщина пыталась подкупить честного новодвинского полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Приморского муниципального округа Архангельской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

 По версии следствия, 14 ноября 2025 в вечернее время в деревне Лахта Приморского муниципального округа подозреваемая предлагала сотруднику МО МВД России «Новодвинский» взятку в размере 110 тысяч рублей за непривлечение ее сожителя к административной ответственности за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. Представитель власти отказался от незаконного вознаграждение и пресек противоправные действия подозреваемой, после чего ее доставили в следственный орган.  

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

 В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что таким образом хотела помочь сожителю избежать привлечения к установленной законом ответственности.

 Следствие ведет Приморский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР. 

 (фото с https://riavrn.ru

27 ноябрь 07:54

Дональд Трамп. «Миру - мир»
Голод. Из прошлого Поморья

