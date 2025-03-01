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Архангелогородца развели, как лоха, на переписке с несовершеннолетней

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

 Следствием установлено, что в январе 2025 года обвиняемый на сайте знакомств познакомился с девушкой и вступил с ней в переписку. Через некоторое время ему написало неустановленное лицо, представилось сотрудником полиции и сообщило, что тот переписывался якобы с несовершеннолетней, за что предусмотрена уголовная ответственность. Желая избежать привлечения к ответственности, обвиняемый договорился с неустановленным лицом, полагая, что тот является представителем власти, о передаче взятки в размере 60 тысяч рублей за прекращение уголовного дела.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК УМВД России по городу Архангельску. Сотрудники полиции устанавливают всех участников мошеннической схемы.

 В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 март 10:41 | : Скандалы

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