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В Мезени должностное лицо попалось на мелкой коррупции

Прокуратура Мезенского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что одной из коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района, заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Никольского муниципального округа Вологодской области. 

В нарушение действующего законодательства, генеральный директор коммерческой организации о заключении трудового договора прежнего работодателя не уведомил.

В этой связи в отношении генерального директора и юридического лица прокурором Мезенского района возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего).

Постановлениями суда должностное и юридическое лица  привлечены к административной ответственности в виде штрафа в общем размере 70 тыс. рублей.

06 июль 14:43 | : Скандалы

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