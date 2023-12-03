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ГК "УЛК" в Пинежском округе попалась на мелкой коррупции

Прокуратура Пинежского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что ООО «ГК «УЛК» заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность муниципальной службы в администрации Пинежского муниципального района Архангельской области.

В нарушение действующего законодательства в установленном порядке и сроки юридическое лицо о заключении трудового договора прежнего работодателя не уведомило.

В этой связи в отношении ООО «ГК «УЛК» прокурором Пинежского района возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Устьянского судебного района Архангельской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.  

 

27 декабрь 11:47 | : Скандалы

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