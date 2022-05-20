Гендиректор "ТГК-2 Энергосбыт" оштрафован по коррупционной составляющей

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность государственной службы в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
В нарушение статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в установленном порядке и сроки генеральный директор общества о заключении трудового договора прежнего работодателя не уведомил.
В отношении генерального директора ООО «ТГК-2 Энергосбыт» прокурором области возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского судебного района г. Архангельска он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Постановление суда в законную силу не вступило.