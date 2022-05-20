Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гендиректор "ТГК-2 Энергосбыт" оштрафован по коррупционной составляющей

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность государственной службы в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В нарушение статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                      «О противодействии коррупции» в установленном порядке и сроки генеральный директор общества о заключении трудового договора прежнего работодателя не уведомил.

В отношении генерального директора ООО «ТГК-2 Энергосбыт» прокурором области возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского судебного района г. Архангельска он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

18 август 09:22 | : Скандалы

Главные новости


Чудь приоткрывает тайны
Танцуют не все. В «Межсезонье» Александра Ханта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (211)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20