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В Холмогорском округе обнаружены следы коррупции

ООО «ХолмогорыМостСервис» заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность государственной службы в Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

В нарушение действующего законодательства в установленном порядке и сроки юридическое лицо о заключении трудового договора прежнего работодателя не уведомило.

В отношении ООО «ХолмогорыМостСервис» прокурором области возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского судебного района г. Архангельска вышеуказанное юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

27 октябрь 11:11 | : Скандалы

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