В образовательной организацией Пинежского округа обнаружен очажог коррупции

Прокуратурой Пинежского района выявлены нарушения закона о противодействии коррупции.

Установлено, что образовательной организацией Пинежского округа заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность муниципальной службы в администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области.

В нарушение действующего законодательства в установленном порядке и сроки учреждение о заключении трудового договора прежнего работодателя не уведомило.

В этой связи в отношении директора образовательной организации прокурором Пинежского района возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Пинежского судебного района Архангельской области должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.