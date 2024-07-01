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В образовательной организацией Пинежского округа обнаружен очажог коррупции

Прокуратурой Пинежского района выявлены нарушения закона о противодействии коррупции.

Установлено, что образовательной организацией Пинежского округа заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность муниципальной службы в администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области. 

В нарушение действующего законодательства в установленном порядке и сроки учреждение о заключении трудового договора прежнего работодателя не уведомило.

В этой связи в отношении директора образовательной организации прокурором Пинежского района возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Пинежского судебного района Архангельской области должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

29 июль 15:10 | : Скандалы

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