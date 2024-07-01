В образовательной организацией Пинежского округа обнаружен очажог коррупции

Прокуратурой Пинежского района выявлены нарушения закона о противодействии коррупции.
Установлено, что образовательной организацией Пинежского округа заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность муниципальной службы в администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области.
В нарушение действующего законодательства в установленном порядке и сроки учреждение о заключении трудового договора прежнего работодателя не уведомило.
В этой связи в отношении директора образовательной организации прокурором Пинежского района возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).
Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Пинежского судебного района Архангельской области должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.