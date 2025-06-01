В Котласе прокуратура обнаружила следы мелкой коррупции

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность муниципального служащего – главы администрации Вычегодского административного округа администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

В нарушение действующего законодательства руководитель организации о заключении трудового договора прежнего работодателя не уведомил.

В этой связи межрайонной прокуратурой в отношении указанных юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего).

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 3 Котласского судебного района юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности, назначены наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. и 20 000 руб. соответственно.

В целях устранения нарушений закона межрайонным прокурором руководителю организации внесено представление, которое удовлетворено, в адрес бывшего работодателя муниципального служащего направлено соответствующее уведомление.