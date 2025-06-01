Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе прокуратура обнаружила следы мелкой коррупции

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность муниципального служащего – главы администрации Вычегодского административного округа администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

В нарушение действующего законодательства руководитель организации о заключении трудового договора прежнего работодателя не уведомил.

В этой связи межрайонной прокуратурой в отношении указанных юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего).

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 3 Котласского судебного района юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности, назначены наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. и 20 000 руб. соответственно.

В целях устранения нарушений закона межрайонным прокурором руководителю организации внесено представление, которое удовлетворено, в адрес бывшего работодателя муниципального служащего направлено соответствующее уведомление.

09 июль 12:26 | : Скандалы

Главные новости


Король Харальд в Холмогорах
Назло непогоде. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (124)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20