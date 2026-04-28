В Архангельской области директор пропил приют для животных

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора автономной некоммерческой организации «Приют для животных «Добрый дом», обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый с целью личного обогащения в период с марта по сентябрь 2024 года присвоил денежные средства в размере 149 тыс. рублей, поступившие на банковский счет приюта в рамках исполнения муниципального контракта по содержанию безнадзорных животных, и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе израсходовав их на приобретение алкогольных напитков, посещение ресторанов, баров и точек общественного питания.

В настоящий момент приют закрыт.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме и возместил причиненный материальный ущерб.

После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело, расследованное в территориальном следственном отделе СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, будет направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.