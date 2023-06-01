Директор регионального спортцентра "Поморье" обвиняется в хищении 1.5 миллионов

Прокурор Архангельской области Николай Хлустиков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Поморье» (далее – Учреждение) Вячеслава Паникар, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь должностным лицом, находясь в г. Архангельске, с использованием своего служебного положения, умышленно, из корыстных побуждений, в период с марта 2014 года по июль 2018 года, путем дачи указаний сотрудникам Учреждения, неосведомленных о противоправном характере действий обвиняемого и его преступном умысле, передавать ему денежные средства, выделяемые на питание участников тренировочных сборов и выдаваемые сотрудникам под отчет, похитил денежные средства областного бюджета Архангельской области в особо крупном размере.

Денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету области в размере 1 583 900 рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.