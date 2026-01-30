В Архангельске площадка накопления ТБО стала предметом уголовного разбирательства

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ТСН «Бадигина 24» по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 187 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств).

По версии следствия обвиняемый в период с 01.03.2021 по 31.12.2021, зная, что предпринимателем безвозмездно произведено строительство площадки для накопления твердых бытовых отходов у д. 24 по проспекту Бадигина в г. Архангельске, под предлогом оплаты этих работ в размере 94 тыс. рублей, решил похитить денежные средства.

Под видом выполнения уже сделанных работ составил с другим предпринимателем фиктивный договор подряда и акт выполненных работ о строительстве площадки для накопления ТБО на указанную сумму, используя банковский счет этого предпринимателя.

Посредством дистанционного доступа к банковскому счету товарищества, не имея правовых оснований для перевода денежных средств, подписал своей электронной подписью изготовленное распоряжение о переводе денег, в которое были внесены заведомо недостоверные сведения о назначении платежа − за якобы выполненные работы по обустройству площадки ТБО.

После перевода денежных средств в названном размере не осведомленный о преступных намерениях обвиняемого индивидуальный предприниматель обналичил денежные средства и передал их через бухгалтера товарищества обвиняемому, которые тот похитил.

Вину обвиняемый признал только по ч. 3 ст. 160 УК РФ, возместил ущерб в полном объеме.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

