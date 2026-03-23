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Уролог из Архангельска довела пациента до смерти

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении врача-уролога одного из медицинских учреждений города, обвиняемого по ч. 2 ст. 109 УК РФ  (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что обвиняемая, имея реальную и объективную возможность надлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, при выполнении 26.05.2025 перед проведением больному оперативного вмешательства не предприняла меры для уточнения диагноза. Доктор не провела необходимых и показанных диагностических исследований, что привело к неверно выбранной ею тактике лечения – проведению операций, в ходе которых были причинены ранения внутренних органов. 

Данные повреждения в последующем привели к распространению инфекционного процесса в брюшной области потерпевшего и, как следствие, к наступлению по неосторожности для обвиняемой смерти пациента, наступившей 06.06.2025 в этой же больнице.

Вину в совершении преступления обвиняемая не признала.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

    

01 июль 11:00 | : Скандалы

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