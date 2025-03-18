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Анестезиологу Няндомской ЦРБ вынесли приговор в связи со смертью пациента

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал врача районной больницы виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Материалами дела, расследованного отделом СКР, установлено, что в июне 2024 года осужденный, являясь врачом анестезиологом-реаниматологом ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности, не выявил у пациента наличие новообразования в гортани, установил ему неправильный диагноз и не предпринял экстренные меры по восстановлению внешнего дыхания.

Вышеуказанный дефект лечения в виде непроведения интубации трахеи, повлекший за собой отсутствие диагностики злокачественного новообразования гортани и, как следствие, необеспечение адекватной респираторной терапии, допущенный врачом по неосторожности, повлек за собой развитие у пациента острой дыхательной недостаточности тяжелой степени и наступление его смерти.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

23 апрель 08:58 | : Скандалы

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